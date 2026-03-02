Niterói: Mês da Mulher é comemorado com diversas atividades no Bay Market - Reprodução

Niterói: Mês da Mulher é comemorado com diversas atividades no Bay MarketReprodução

Publicado 02/03/2026 16:30

Niterói - O Shopping Bay Market preparou uma programação especial para celebrar o Mês da Mulher. A iniciativa convida o público feminino a pausar a rotina e viver momentos de autocuidado, conexão e reflexão, por meio de atividades gratuitas ao longo do mês.

A programação acontece em parceria com o Sesc RJ, instituição reconhecida por sua atuação nas áreas de cultura, saúde, educação, esportes, lazer e assistência. A colaboração reforça o compromisso das instituições em promover ações acessíveis e de impacto social para a comunidade.

As atividades começam no dia 6 de março (sexta-feira), com experiências de relaxamento no 1º piso do shopping, próximo à entrada principal. Das 15h às 17h, o público poderá participar gratuitamente de sessões de auriculoterapia, meditação guiada e reflexologia podal. No mesmo dia, a partir das 18h, a Praça de Alimentação recebe um show especial com o cantor Otávio Almeida, com distribuição de rosas.

No dia 7 de março (sábado), a Praça de Alimentação concentra uma série de atividades ao longo da tarde. A programação inclui aulão de dança (13h às 13h40), workshop de defesa pessoal feminina (14h às 15h) e aulão de pilates (15h às 16h), incentivando saúde, autoestima e autonomia feminina.

Nos dias 14 e 21 de março, das 9h às 16h, o shopping recebe ações especiais voltadas à conscientização e ao enfrentamento da violência contra a mulher, também conduzidas pelo

Sesc RJ

Entre as atividades previstas estão a distribuição de adesivos em diferentes idiomas com mensagens contra o assédio, como parte da campanha “Não é Não em qualquer língua”; tatuagens temporárias com frases de empoderamento feminino e sororidade; e a entrega de cartilhas informativas sobre formas de violência e canais de atendimento às mulheres. Ao longo do mês, o shopping também contará com uma campanha visual de enfrentamento à violência contra a mulher, com ambientação temática em pontos estratégicos do mall, promovendo conscientização, reflexão e diálogo com o público.

