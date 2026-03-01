Niterói: ajuda a Juiz de Fora, em Minas Gerais, reforça posição da cidade como referência nacional em gestão de riscos - Alex Ramos

Publicado 01/03/2026 16:17

Niterói – A Prefeitura colocou à disposição do município de Juiz de Fora (MG) o sistema de Defesa Civil da cidade para apoiar as ações de enfrentamento às fortes chuvas que afetam a região. O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, entrou em contato com o governo municipal mineiro e reforçou que a estrutura técnica e operacional de Niterói está pronta para colaborar no que for necessário.

“Nos últimos anos, Niterói realizou um dos mais importantes investimentos do país em contenção de encostas, Defesa Civil, drenagem e infraestrutura. Viramos a página da tragédia do Bumba, em 2010, e hoje temos um sistema estruturado, com tecnologia de ponta e equipes preparadas. Estamos prontos para oferecer auxílio a outros municípios e também servir de referência para gestores públicos em todo o Brasil”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

Nos últimos 13 anos, o município investiu mais de R$ 1,7 bilhão em resiliência e prevenção, incluindo equipamentos, tecnologia, capacitação profissional, obras de drenagem, pavimentação e contenção de encostas em todas as regiões da cidade. Os recursos, destinados desde 2013 – início da primeira gestão do prefeito Rodrigo Neves – garantiram a Niterói o melhor desempenho do Estado do Rio no Índice de Capacidade Municipal (ICM) em Gestão de Riscos de Desastres 2024, avaliação do Governo Federal. O município é um dos oito do Brasil com maior capacidade de gestão de riscos de desastres naturais em sua categoria populacional, de acordo com o mesmo estudo.

Niterói estruturou um Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil que hoje opera com tecnologias avançadas, incluindo radar meteorológico de alta precisão. O equipamento envia imagens em tempo real para o Centro de Monitoramento da Defesa Civil, que funciona 24 horas por dia, com meteorologistas acompanhando as condições climáticas e emitindo avisos e alertas à população.

A cidade conta ainda com 46 pluviômetros automáticos e 37 sirenes instaladas em pontos estratégicos de 33 comunidades. Foram criados Núcleos de Defesa Civil (Nudec) em diversas localidades, reunindo mais de 3,4 mil voluntários capacitados para apoiar ações emergenciais.

A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil também investe em drones, imagens de satélite, mapas georreferenciados, sensores e robôs. Em 2024, foram adquiridas oito estações hidrológicas e três meteorológicas.

Niterói atuou em auxílio a outros municípios em situações de calamidade. Em 2024, equipes foram enviadas ao Rio Grande do Sul para auxiliar municípios atingidos por enchentes, atuando no resgate de famílias e animais domésticos. A cidade também prestou apoio a Petrópolis e a municípios da Bahia em eventos extremos.

Encontro sobre resiliência nas cidades – Em março, Niterói receberá a diretoria do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) e prefeitas e prefeitos para um encontro sobre financiamento à infraestrutura de resiliência urbana. O objetivo é compartilhar a experiência da cidade e apoiar o desenvolvimento de projetos em municípios brasileiros e da América do Sul.