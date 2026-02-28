Niterói: Campeonato Estadual terá a participação de jovens atletas do projeto social realizado em Piratininga - Divulgação/Karlos Ramos

Publicado 28/02/2026 12:23 | Atualizado 28/02/2026 13:23

Niterói - No próximo domingo (08), o Projeto Lagoa Fight Muay Thai, que é realizado em Piratininga e atende jovens da comunidade, fará sua estreia em 2026 na primeira fase da Liga Estadual de Muay Thai -- em evento que acontecerá no C.E.I Mestre Angelo Vargas (Rua Mercúrio, 256. Pavuna, Rio de Janeiro). Ingressos a partir de R$ 25. Informações pelo telefone (21) 969490322.

Representando o projeto, sobem ao ringue na Primeira Etapa do Campeonato Estadual os atletas Lucas Borges, Bryan Thiego e Kaick Jesus, acompanhados pelo professor Ederaldo Rodrigues da equipe Rossi Thai, responsável técnico da equipe.

SOBRE O PROJETO

O Projeto Lagoa Fight é uma iniciativa social que tem como objetivo promover inclusão, disciplina e qualidade de vida por meio das artes marciais. As aulas são oferecidas gratuitamente, de segunda a sexta-feira, para a comunidade.

As atividades incluem jiu-jitsu às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h, sob a orientação do professor Adriano Machado e muay thai às terças e quintas-feiras, também às 19h, sob a orientação do professor Ederaldo Rodrigues. A participação na Liga de Muay Thai marca um momento importante para o projeto, reforçando o impacto social do esporte e revelando novos talentos da luta no cenário estadual.