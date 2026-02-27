Niterói: atualmente, 623 estudantes seguem ativos pelo primeiro edital - Divulgação

Publicado 27/02/2026 17:45

Niterói - A Prefeitura de Niterói realiza, nesta terça-feira (3), a cerimônia de pagamento do Segundo Edital do Aluguel Universitário, por meio da Coordenadoria da Juventude. O evento acontece na Sala Nelson Pereira dos Santos, no Reserva Cultural, e consolida a ampliação da política de promoção da permanência, inclusão e acesso ao ensino superior no município.



Atualmente, 623 estudantes seguem ativos pelo primeiro edital. No segundo, 530 universitários já receberam o primeiro pagamento em fevereiro de 2026, totalizando 1.153 beneficiários. A expectativa é de que o número ultrapasse 1.400 estudantes ainda em março, ampliando o alcance da iniciativa. A entrega do benefício será representada por um cheque simbólico aos novos contemplados.



“O Aluguel Universitário é uma política estruturante, que garante condições reais para que nossos jovens ingressem, permaneçam e concluam o ensino superior. Ao ampliarmos o programa e alcançarmos mais de mil estudantes, reafirmamos o compromisso da Prefeitura com a educação, com a permanência estudantil e com o futuro de Niterói. Ao mesmo tempo reforçamos as estratégias e ações para revitalização completa da região central de Niterói e de desenvolvimento do pólo das Universidades e de Inovação de nossa cidade”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.



De acordo com o coordenador da Juventude, João Pedro Boechat, o Programa Aluguel Universitário, em seu segundo edital, já é a maior política pública de moradia estudantil do país, atendendo estudantes de baixa renda de universidades públicas e privadas da cidade, tanto da graduação quanto da pós-graduação, com foco na moradia na região central, próxima às instituições de ensino.



“O fortalecimento e a continuidade do programa garantem a presença de mais jovens na universidade, com condições reais de permanência e conclusão dos cursos. Trata-se de uma política pública que transforma vidas, amplia oportunidades e contribui para a construção de um futuro mais justo para Niterói. O Aluguel Universitário assegura dignidade à juventude universitária ao garantir o direito à moradia e oferecer o suporte necessário para que nossos estudantes sigam seus sonhos”, afirmou.



O Aluguel Universitário concede auxílio-moradia mensal de R$ 700 a estudantes de baixa renda regularmente matriculados em instituições de ensino superior do município, que residam ou passem a residir na Região Central durante o período da graduação ou pós-graduação. A iniciativa integra a política municipal de juventude e articula a permanência estudantil à estratégia de revitalização do Centro da cidade.



Serviço:



Data: terça-feira, 3 de março, às 17h

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

Endereço: Av. Visconde do Rio Branco, 880 - São Domingos





Foto: Evelen Gouveia

