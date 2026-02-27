Niterói: empresas interessadas em fazer parte da iniciativa podem entrar em contato - Divulgação

Niterói: empresas interessadas em fazer parte da iniciativa podem entrar em contatoDivulgação

Publicado 27/02/2026 17:40

Niterói - A Niterói Prev (Niterói Previdência) realizou na tarde desta quinta-feira (26), no Caminho Niemeyer, o lançamento oficial do Clube de Vantagens. O projeto é voltado à ampliação dos benefícios oferecidos a aposentados, pensionistas e servidores públicos ativos do Município de Niterói, por meio de parcerias com empresas da região.

A iniciativa proporciona descontos e condições diferenciadas aos segurados, sem qualquer custo adicional para a Autarquia. A proposta é oferecer vantagens reais que impactem positivamente o dia a dia desse público, promovendo mais bem-estar e acesso a serviços de qualidade, ao mesmo tempo que fomenta a economia local.

“Esse é um projeto que foi pensado com muito carinho e que nasceu da preocupação em ampliar as políticas de valorização e proteção social dos nossos segurados. Identificamos a necessidade de oferecer benefícios concretos, que vão desde o acesso facilitado a serviços até a promoção de mais qualidade de vida. Além disso, o Clube fortalece o comércio local, movimentando a economia de Niterói. Tenho certeza de que essa iniciativa fará a diferença no dia a dia de aposentados, pensionistas e servidores”, destacou o presidente da NitPrev, Heitor Moreira.

O Clube de Vantagens inicia suas atividades com empresas já credenciadas, como Wizard by Pearson, Ótica Diniz, Laboratório Bittar, 4 Cantos Câmbio e Turismo, Studio In e Turismo 50+. Empresas interessadas em fazer parte da iniciativa podem entrar em contato pelo e-mail: compras@nitprev.niteroi.rj.gov.br. Podem participar pessoas físicas, MEIs, empresários individuais, empresas de todos os portes, cooperativas e sociedades simples.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Revitalização do Centro, Fabiano Gonçalves, elogiou a criação do Clube de Vantagens e comentou o impacto positivo para o comércio da cidade. “O comércio local ganha uma carteira de clientes fiel e presente. Hoje, no comércio físico, é difícil competir em preço com o mercado digital, mas com o Clube de Vantagens, a gente incentiva o cliente a ir até a loja, o que fortalece a relação e aumenta o ticket médio”, afirmou Fabiano.

