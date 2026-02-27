Niterói: Presidente da Embratur, Marcelo Freixo, e o Presidente da Neltur, André Bento - Divulgação

Niterói: Presidente da Embratur, Marcelo Freixo, e o Presidente da Neltur, André BentoDivulgação

Publicado 27/02/2026 17:34

Niterói - O destino turístico de Niterói, com seu potencial cultural e natural, está sendo promovido para o mercado europeu, com destaque na BLT - Bolsa de Turismo de Lisboa, uma das mais importantes feiras de Turismo da Europa, realizada no Centro de Exposições Feira Internacional de Lisboa, situada no Parque das Nações, em Portugal, de 25 de fevereiro a 1º de março.

A equipe da Neltur (Niterói Empresa de Lazer e Turismo) é composta pelo presidente, André Bento, pela diretora de Turismo, Fábia Trentin, e pelos técnicos de Turismo Antônio Vasconcelos e Vítor Rangel. A Neltur está no estande da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro, em parceria com a EMBRATUR.

A participação na BTL é estratégica para Niterói, especialmente considerando que Portugal é o segundo país da Europa que mais envia turistas ao Brasil, além de representar um mercado com forte interesse na formatação de produtos turísticos estruturados, como roteiros, experiências culturais e passeios integrados.

Para André Bento, a presença de Niterói na BTL Lisboa reforça nossa estratégia de posicionar a cidade no mercado internacional. Portugal é um parceiro natural do Brasil e é o segundo país europeu que mais envia turistas para o Brasil. Estamos apresentando Niterói como um destino completo, que une arquitetura icônica, natureza exuberante, patrimônio histórico e qualidade de vida. “O Prefeito Rodrigo Neves nos deu a missão de fortalecer parcerias com operadores e agências, estimular a criação de novos roteiros e atrair empreendedores interessados em investir na cidade. Niterói está preparada para receber o turista internacional com infraestrutura, segurança e experiências únicas”, destacou Bento.

Durante a feira, a equipe realiza reuniões com agentes de viagens e operadoras internacionais; dialoga com investidores e empreendedores interessados no Brasil; apresenta o potencial turístico, cultural e natural de Niterói; distribui materiais promocionais com roteiros temáticos da cidade. Estes materiais possuem temas como: Arquitetura e Cultura, com destaque para o legado de Oscar Niemeyer; Belezas Naturais de Niterói; Fortes e Fortaleza; e uma sugestão de roteiro completo para quem não conhece a cidade, com o tema: “Conheça Niterói”; além disso, há a distribuição de brindes promocionais: ecobags, canetas e chaveiros com imagens da cidade.