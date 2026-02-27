Niterói: homenagem a Doutora Tatiana Lobo Coelho de Sampaio, professora de Histologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e pesquisadora responsável pelo desenvolvimento da polilamininaDivulgação
Câmara de Niterói aprova Medalha Dr. Vital Brazil à pesquisadora Dra. Tatiana Lobo
Homenagem reconhece contribuição científica da responsável pelo desenvolvimento da polilaminina
Câmara de Niterói aprova Medalha Dr. Vital Brazil à pesquisadora Dra. Tatiana Lobo
Homenagem reconhece contribuição científica da responsável pelo desenvolvimento da polilaminina
Marvio Ciribelli apresenta o show Nichteroy Bossa Nova e Sambajazz Orquestra Mini
Pianista recebe o baixista Rogério Fernandes e vocalista Sheila Sá, para noite de Sambajazz e Bossa Nova
Iluminação LED chega ao Bairro Peixoto e outros locais da Região Oceânica
Modernização da iluminação faz parte do conjunto de ações para fortalecer a segurança nos bairros
Icaraí recebe obras de manutenção preventiva no emissário terrestre a partir de segunda-feira
Trânsito será desviado e contará com operadores para auxiliar o fluxo
Niterói mantém nota máxima de rating e se consolida como referência em gestão pública
Avaliação da Standard and Poor's (S&P) Global Ratings reafirma excelência da administração financeira do município
Niterói amplia rede de escolas de tempo integral
Iniciativa fortalece compromisso da gestão com aprendizagem, proteção social e segurança alimentar
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.