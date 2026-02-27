Niterói: homenagem a Doutora Tatiana Lobo Coelho de Sampaio, professora de Histologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e pesquisadora responsável pelo desenvolvimento da polilaminina - Divulgação

Publicado 27/02/2026 17:29

Niterói – A Câmara Municipal de Niterói aprovou a concessão da Medalha Legislativa Municipal do Mérito Dr. Vital Brazil à Doutora Tatiana Lobo Coelho de Sampaio, professora de Histologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e pesquisadora responsável pelo desenvolvimento da polilaminina — substância que tem apresentado resultados promissores na recuperação de movimentos em pacientes com lesão medular.

A iniciativa é de autoria do vereador Allan Lyra (PL) e foi aprovada pelo plenário da Casa Legislativa. A honraria é destinada a personalidades que contribuem de forma relevante para o desenvolvimento científico e tecnológico do país.

A pesquisa liderada pela Dra. Tatiana ganhou repercussão nacional em 2025, despertando atenção da comunidade científica e da sociedade pelo potencial terapêutico da polilaminina. O projeto contou com financiamento público e estrutura universitária, além de registro de patente no Brasil junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), evidenciando seu caráter inovador.

Apesar da ampla repercussão, a pesquisadora tem mantido postura técnica e responsável, reforçando a necessidade de continuidade dos estudos para validação científica dos resultados.

Para o vereador Allan Lyra, a homenagem reconhece o papel estratégico da ciência brasileira na promoção da saúde e da dignidade humana. “Valorizar pesquisadores que dedicam suas vidas à ciência é investir no futuro do país. A Dra. Tatiana representa o que há de melhor na pesquisa biomédica nacional”, afirmou o parlamentar.