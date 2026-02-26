Niterói: estudantes tiveram a carga horária estendida para nove horas diárias - Guto Rodriguez

Publicado 26/02/2026 13:43

Niterói - A Secretaria Municipal de Educação de Niterói está ampliando o tempo integral na Rede Municipal. Mais três unidades começaram o ano letivo com a jornada ampliada: a Escola Municipal Professora Bolívia de Lima Gaetho; a UMEI Jacy Pacheco; e a UMEI Portugal Pequeno. A medida integra o planejamento estratégico do ano e reafirma a prioridade da gestão em oferecer uma educação pública com qualidade pedagógica, proteção social e segurança alimentar.

Com a mudança, os estudantes tiveram a carga horária estendida para nove horas diárias. Enquanto a legislação federal estabelece jornada mínima de sete horas, em Niterói a ampliação vai além do exigido, garantindo mais tempo de cuidado, alimentação adequada, acompanhamento pedagógico e atividades complementares. A iniciativa contribui diretamente para o desenvolvimento integral dos estudantes e oferece ainda mais tranquilidade às famílias.

Na UMEI Jacy Pacheco, no Barreto, a ampliação marca um avanço importante. A unidade já oferecia tempo integral na Educação Infantil e, agora, passa a garantir a mesma carga horária também para o 1º e 2º anos do Ensino Fundamental, marcando o início de uma transição gradativa. Com isso, os alunos que ingressam na Educação Infantil integral poderão dar continuidade à trajetória escolar no Fundamental I com a mesma jornada ampliada, fortalecendo vínculos e assegurando maior estabilidade no processo de aprendizagem.

A Escola Municipal Professora Bolívia de Lima Gaetho, no Rio do Ouro, e a UMEI Portugal Pequeno, na Ponta d’Areia, também passam a integrar o conjunto de unidades com jornada ampliada, expandindo o alcance da política pública em diferentes regiões da cidade e ampliando o acesso à educação integral com equidade.

Para o secretário municipal de Educação, Bira Marques, a expansão representa mais um passo consistente no fortalecimento da rede.

“Ampliar o tempo integral é ampliar oportunidades. Estamos garantindo mais aprendizagem, mais cuidado e mais proteção social para nossas crianças. Essa é uma política estruturante, que impacta diretamente o presente dos nossos estudantes e o futuro da cidade”, destacou Bira Marques.

Outro marco será a inauguração, prevista para o meio do ano, da Escola Municipal Lucília Gomes Monteiro da Silveira, no Engenho do Mato. A nova unidade atenderá a mais de 400 crianças da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I, ampliando a oferta de vagas em tempo integral em uma região estratégica e fortalecendo a rede municipal. Atualmente, das 98 unidades da Rede Municipal de Educação de Niterói, 47 UMEIs e 9 escolas de Ensino Fundamental funcionam em tempo integral.