Niterói: ano letivo do Programa Aprendiz Musical teve inicio nesta quarta-feira, em reunião na Casa AprendizReprodução

Publicado 25/02/2026 13:56 | Atualizado 25/02/2026 14:19

Niterói - O Programa Aprendiz, realizado pela Prefeitura de Niterói, é o maior programa de ensino musical em escolas públicas do país. E uma reunião com a presença de colaboradores de diversas áreas, realizada na Casa Aprendiz do Fonseca, na última quarta-feira (25), marcou o início do ano letivo de 2026.

O programa social tem novidades para este ano, no qual completa 25 anos em atividade ininterrupta. A inclusão sociocultural é uma das principais metas do programa e, por isso, além do suporte pedagógico, são realizados eventos, espetáculos musicais e viagens com os alunos, além da administração dos instrumentos cedidos aos estudantes e outras ações fundamentais para o desenvolvimento do ensino.

Considerado o maior programa de musicalização em escolas públicas do Brasil, este ano o Aprendiz terá, além de 35 apresentações públicas programadas, projetos especiais comemorativos. Por isso serão lançados produtos como um álbum musical digital, um livro e um podcast em oito edições. Outra novidade é o surgimento de um Coral Comunitário para alunos 18+ que não sejam do programa, já com insxcrições abertas, e encontros na Casa Aprendiz às terças-feiras.

SOBRE O APRENDIZ MUSICAL

O Programa Aprendiz Musical é uma das iniciativas socioculturais mais importantes de Niterói, reconhecido por transformar a vida de crianças e adolescentes por meio da educação musical. Mantido pela Prefeitura, ele atua há mais de duas décadas formando jovens músicos e fortalecendo o vínculo entre arte, escola e comunidade. Ele oferece aulas de instrumentos como violino, viola, violoncelo, flauta transversa, clarinete, cavaquinho, violão e percussão; canto coral, atividades culturais, artísticas e pedagógicas; além de participação em orquestras, grupos de câmara e apresentações públicas. O objetivo é ampliar repertórios culturais, fortalecer a permanência escolar e estimular o desenvolvimento social dos jovens. Em 2024 e 2025, por exemplo, o programa intensificou encontros com famílias para fortalecer o acompanhamento dos estudantes — uma prática que segue em 2026.

