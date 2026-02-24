Niterói: público da Feira de Adoção Pet contará com a orientação de veterinários e voluntáriosDivulgação
Durante o evento, além da oportunidade de conhecer os animais disponíveis para adoção, o público contará com a orientação de veterinários e voluntários, que estarão no local para esclarecer dúvidas sobre cuidados, adaptação e posse responsável.
Mais do que uma feira, a ação reafirma o compromisso com o bem-estar animal e a conscientização sobre a importância de adotar com responsabilidade, carinho e planejamento. Se a sua meta para 2026 é espalhar mais amor, essa pode ser a oportunidade perfeita para começar o ano mudando duas vidas: a sua e a de um novo amigo de quatro patas.
Serviço
Horário: 15h às 18h
Local: Hall de acesso à Universidade Salgado de Oliveira – 2º piso do Multicenter Itaipu
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.