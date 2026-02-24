Niterói: público da Feira de Adoção Pet contará com a orientação de veterinários e voluntários - Divulgação

Publicado 24/02/2026 21:14 | Atualizado 24/02/2026 21:16

Niterói - O Multicenter Itaipu realiza, no próximo dia 28 de fevereiro (sábado), a primeira edição do ano da Feira de Adoção Pet. A ação acontece das 15h às 18h, no hall de acesso à Universidade Salgado de Oliveira, no 2º piso do shopping, na Região Oceânica de Niterói. A iniciativa é realizada em parceria com o Grupo Adotar é o Bicho e tem como objetivo incentivar a adoção responsável de cães e gatos que aguardam por uma nova chance. Até agosto de 2025, a campanha já possibilitou que 75 animais encontrassem um novo lar, reforçando o impacto positivo e transformador do projeto.



Durante o evento, além da oportunidade de conhecer os animais disponíveis para adoção, o público contará com a orientação de veterinários e voluntários, que estarão no local para esclarecer dúvidas sobre cuidados, adaptação e posse responsável.



Mais do que uma feira, a ação reafirma o compromisso com o bem-estar animal e a conscientização sobre a importância de adotar com responsabilidade, carinho e planejamento. Se a sua meta para 2026 é espalhar mais amor, essa pode ser a oportunidade perfeita para começar o ano mudando duas vidas: a sua e a de um novo amigo de quatro patas.



Serviço



Data: 28 de fevereiro (sábado)

Horário: 15h às 18h

Local: Hall de acesso à Universidade Salgado de Oliveira – 2º piso do Multicenter Itaipu