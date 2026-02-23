Niterói: concerto de carnaval acontece de graça em Piratininga - Divulgação

Publicado 23/02/2026 19:43

Niterói - O Carnaval só se despede de Niterói no próximo domingo (28), quando a Orquestra da Grota sobe ao palco do Centro EcoCultural Sueli Pontes, em Piratininga, para uma apresentação gratuita com foco nas tradicionais marchinhas, sambas, frevos e axés.

Nessa apresentação especial, a Grota vai conduzir o público por uma viagem sonora que celebra uma das maiores festas populares do Brasil. Além de caprichar na fantasia, quem quiser também pode levar a garotada para aproveitar a estrutura do Centro EcoCultural Sueli Pontes, com espaço de contemplação da Lagoa de Piratininga e áreas de exposições, lazer e convivência.

A Orquestra é composta por 23 músicos profissionais formados pelo Espaço Cultural da Grota, iniciativa que há três décadas promove transformação social por meio da educação musical em Niterói, com polos também em Itaboraí, São Gonçalo e Nova Friburgo. Com um currículo de apresentações pelo Brasil, Estados Unidos e Europa, o grupo tem como uma de suas marcas a diversidade, interpretando desde clássicos da música erudita até ícones do pop e da Música Popular Brasileira. A apresentação começa às 10h30, com regência é de Gustavo Fernandes. O Centro Eco Cultural Sueli Pontes fica na Avenida Celso Kelly, 378, em Piratininga - Niterói.



Serviço:



Orquestra da Grota – Concerto de Carnaval



Dia: Domingo, 28 de fevereiro



Hora:10h30



Local: Espaço EcoCultural Sueli Pontes - Av. Celso Kelly, 378 – Piratininga – Niterói



Entrada franca





