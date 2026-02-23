Niterói: nova estação da NitBike contará com 35 vagas e ficará instalada junto ao terminal do Catamarã - Evelen Gouvêa

Publicado 23/02/2026 19:26

Niterói - O Prefeito Rodrigo Neves assinou, na manhã desta segunda-feira (23), a ordem de início das obras do novo Bicicletário de Charitas, em Niterói. No mesmo local, será inaugurada uma nova estação da NitBike, a 55ª do município, ampliando as alternativas de mobilidade sustentável e fortalecendo a integração entre diferentes modais de transporte na cidade. O prefeito aproveitou o momento para anunciar que as estações chegarão, ainda em 2026, à Região Oceânica.

“Hoje estou aqui acompanhado por vários secretários e a gente tá entregando a 55ª estação da NitBike, em Charitas, uma conquista extraordinária. É um dos maiores programas de intensivo ao uso da bicicleta no país e a gente acredita muito nisso. Desde 2013, nós saímos da estaca zero, chegamos a quase 100 km de ciclovia, fizemos o bicicletário Araribóia e construímos a cultura da bicicleta na vida do cidadão de Niterói. Uma boa notícia é que as roxinhas vão chegar na região oceânica, vão ser, pelo menos, mais 15 estações em 2026”, destacou Rodrigo Neves.

Com capacidade para 400 bicicletas, o novo equipamento seguirá o padrão de qualidade do Bicicletário Araribóia, primeiro totalmente gratuito e público do país. A estrutura foi projetada para oferecer mais segurança, conforto e praticidade aos ciclistas que utilizam o transporte aquaviário, o terminal de ônibus BHLS ou circulam diariamente pelo entorno, atendendo a uma demanda crescente por espaços adequados de estacionamento de bicicletas em áreas de grande fluxo.

Para o consultor especial para temas ambientais e climáticos, Axel Grael, o novo espaço só reforça a cidade como referência na mobilidade urbana e sustentabilidade. “Hoje em dia, a gente tem um túnel com ciclovia dentro, temos a cidade toda conectada. Com mais esse bicicletário, já temos as ciclovias mais movimentadas do Brasil, mostrando que a cidade tem vocação para bicicleta, tem vocação para o sustentável e a gente vai avançando”, explicou Grael.

A nova estação da NitBike contará com 35 vagas e ficará instalada junto ao terminal do Catamarã, ampliando o acesso ao sistema de bicicletas compartilhadas. A iniciativa acompanha o aumento do fluxo de pedestres no local, registrado após a redução da tarifa do transporte, medida adotada pela Prefeitura de Niterói em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro. As novas obras incentivam o uso da bicicleta como alternativa prática, acessível e sustentável para os deslocamentos diários, reforçando a política de mobilidade urbana no município.