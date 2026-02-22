Niterói: Acadêmicos do Cubango encerrou sua apresentação deixando na pista a certeza de que o sonho segue vivo - Divulgação

A Acadêmicos do Cubango cruzou a Intendente Magalhães na madrugada do último domingo (15) com um desfile emocionante pela Série Prata, reafirmando seu maior desejo: o retorno à Marquês de Sapucaí. A verde e branca da Cidade Sorriso levou para a avenida o enredo “O menino sonhador do sertão”, desenvolvido pelo carnavalesco André Tabuquine, e transformou o sertão em símbolo de resistência, fé e esperança.

Encerrando a primeira noite de desfiles da Série Prata já com o amanhecer do dia, como a 14ª agremiação a se apresentar na Intendente Magalhães, a escola levou para a pista um espetáculo dividido em 17 alas, além de três alegorias e um tripé, construindo uma narrativa sensível e potente sobre a força dos sonhos que nascem no Brasil profundo.

“O nosso enredo mostrou que enquanto houver uma criança sonhadora, sempre haverá um caminho promissor. Celebramos a força de um povo que não desiste nunca, como a comunidade do Cubango, que vive cheia de sonhos e na esperança de alcançar o seu lugar no pódio”, destacou o carnavalesco.

A Acadêmicos do Cubango encerrou sua apresentação deixando na pista a certeza de que o sonho segue vivo. A comunidade agora aguarda a apuração, no dia 24 de fevereiro, com confiança e mantém firme o objetivo de retornar ao palco maior do carnaval carioca, a Marquês de Sapucaí.