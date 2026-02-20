Niterói: Som Doce da Grota se apresenta domingo na Tijuca a R$ 1,00Divulgação
SERVIÇO
Data: Domingo, 22 de fevereiro
Hora: 11h
Local: Centro da Música Carioca Artur da Távola
Rua Conde de Bonfim, nº 824 — Tijuca — Rio de Janeiro (RJ)
Entrada: R$ 1
Som Doce da Grota apresenta concerto Brasil de Todos os Tempos
Grupo de flautas propõe uma viagem musical pela história do País
