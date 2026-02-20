Niterói: Som Doce da Grota se apresenta domingo na Tijuca a R$ 1,00 - Divulgação

Niterói: Som Doce da Grota se apresenta domingo na Tijuca a R$ 1,00Divulgação

Publicado 20/02/2026 07:03

Niterói - O grupo de flautas Som Doce da Grota realiza, no próximo domingo (22/02), às 11h, o concerto “Brasil de Todos os Tempos”, no Centro da Música Carioca Arthur da Távola na, na Tijuca, Rio de Janeiro. A apresentação, com entrada a R$ 1, propõe uma viagem musical que atravessa diferentes períodos da história, reunindo obras que dialogam com a formação musical brasileira, desde o período colonial até expressões populares e tradicionais. O repertório inclui composições e arranjos que destacam nomes como José Nunes Garcia, Marcos Portugal e Chiquinha Gonzaga, além de peças anônimas do século 18 e adaptações assinadas pelos próprios integrantes do grupo.

Criado dentro do universo pedagógico do Espaço Cultural da Grota - iniciativa reconhecida pelo trabalho de transformação social por meio da educação musical - o Som Doce da Grota reúne jovens músicos e professores em uma proposta que alia pesquisa histórica, interpretação e valorização do repertório brasileiro.

O concerto reforça a missão do projeto, que completou 30 anos de atividades, formando artistas e ampliando o acesso à cultura para crianças, jovens e famílias. Entre os destaques do programa estão Fantasia n. 6, de José Nunes Garcia, Minueto para cravo a quatro mãos, de Marcos Portugal, Lua Branca, de Chiquinha Gonzaga, além de temas tradicionais brasileiros e cirandas populares. A proposta artística valoriza o diálogo entre diferentes épocas, evidenciando a riqueza e diversidade da música brasileira em suas múltiplas influências.

O Som Doce da Grota é formado por Camilli Dias, Carlos Rodrigues, Daniella Anatalício, Jonathan Rodrigues, Lenora Mendes, Luisa da Silva, Michelle Pinheiro e Rodrigo Soares, com participação especial do percussionista Vagner Alves. O conjunto se destaca pela sonoridade delicada e pela pesquisa de repertório, características que inspiraram o nome do grupo e reforçam a proposta de aproximação entre música de concerto e público. Mais do que uma apresentação musical, o concerto representa a continuidade do trabalho desenvolvido pelo Espaço Cultural da Grota ao longo de três décadas, mostrando como a educação musical pode gerar oportunidades, desenvolvimento humano e inclusão social por meio da arte.



SERVIÇO

Som Doce da Grota — Concerto “Brasil de Todos os Tempos”

Data: Domingo, 22 de fevereiro

Hora: 11h

Local: Centro da Música Carioca Artur da Távola

Rua Conde de Bonfim, nº 824 — Tijuca — Rio de Janeiro (RJ)

Entrada: R$ 1