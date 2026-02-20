Niterói: o diretor artístico do selo Astronauta Discos está ouvindo novos talentos da música - Guilherme Scarpa

Niterói: o diretor artístico do selo Astronauta Discos está ouvindo novos talentos da músicaGuilherme Scarpa

Publicado 20/02/2026 06:41

Niterói - A indústria da música é um mercado gigantesco, global, e extremamente complexo. Grandes majors se fundiram, ao longo dos anos, compraram selos menores, catálogos, e hoje estão de novo no topo da onda, porque se reinventaram após a Guerra do Napster, com grande contribuição do setor tecnológico. Porém, a música em sua essência, em muito se perdeu por conta da embalagem e do marketing. Por isso os selos musicais independentes e "raiz" são, cada vez mais, uma válvula de escape para o artista criativo e que pretende ousar e sair dos padrões e modelos pré-determinados do showbiz. Para isso, o selo precisa ter uma direção artística focada e experiente.