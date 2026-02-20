Dalto e Bernardo Medeiros: idealizadores do Bloco Cuida Bem de Mim - Divulgação

Publicado 20/02/2026 06:45

Niterói - Os foliões já têm encontro marcado no domingo (22), a partir das 13h, para a terceira edição do bloco 'Cuida Bem de Mim', que promete encerrar o Carnaval de Niterói em grande estilo, em Icaraí. Para participar da festa, a organização convida o público a levar 1kg de alimento não perecível, que será destinado a instituições sociais da cidade.



A animação fica por conta da banda 'Os Únicos que Toparam', com um repertório diversificado e cheio de clássicos para ninguém ficar parado. Vale brincar, pular, cantar e celebrar — só não vale ficar de fora!



O idealizador do projeto, Bernardo Medeiros, conta que o bloco nasceu de um desejo simples, mas transformador. “Sabe quando você acorda e se pergunta: ‘o que eu posso fazer por alguém hoje?’ Foi assim que surgiu o Cuida Bem de Mim. Acredito que a solidariedade precisa ser exercitada todos os dias. O bloco é uma forma leve e alegre de chamar atenção para o projeto e mostrar que é possível fazer o bem enquanto a gente celebra”, afirma.



Sobre o Cuida Bem de Mim



Criado em 2018 por Bernardo Medeiros, filho do cantor Dalto, o projeto social leva o nome em homenagem ao clássico dos anos 80 'Muito Estranho (Cuida Bem de Mim)'. A iniciativa promove ações solidárias e mobiliza voluntários em prol de pessoas em situação de vulnerabilidade social.



Serviço



Bloco Cuida Bem de Mim

Data: 22 de fevereiro (domingo)

Horário: 13h

Local: Rua Ministro Otávio Kelly, esquina com Ary Parreira (próximo ao nº 529), Icaraí – Niterói

Entrada solidária: 1kg de alimento não perecível