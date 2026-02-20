Dalto e Bernardo Medeiros: idealizadores do Bloco Cuida Bem de MimDivulgação
A animação fica por conta da banda 'Os Únicos que Toparam', com um repertório diversificado e cheio de clássicos para ninguém ficar parado. Vale brincar, pular, cantar e celebrar — só não vale ficar de fora!
O idealizador do projeto, Bernardo Medeiros, conta que o bloco nasceu de um desejo simples, mas transformador. “Sabe quando você acorda e se pergunta: ‘o que eu posso fazer por alguém hoje?’ Foi assim que surgiu o Cuida Bem de Mim. Acredito que a solidariedade precisa ser exercitada todos os dias. O bloco é uma forma leve e alegre de chamar atenção para o projeto e mostrar que é possível fazer o bem enquanto a gente celebra”, afirma.
Serviço
Data: 22 de fevereiro (domingo)
Horário: 13h
Local: Rua Ministro Otávio Kelly, esquina com Ary Parreira (próximo ao nº 529), Icaraí – Niterói
Entrada solidária: 1kg de alimento não perecível
