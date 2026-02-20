Niterói: CISP ajudou a encontrar carro clonado - Divulgação

Niterói: CISP ajudou a encontrar carro clonadoDivulgação

Publicado 20/02/2026 06:59

Niterói - Mais um veículo clonado foi recuperado em Niterói graças à ação do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) que, através do Sistema de Cercamento Eletrônico, identificou os suspeitos e acionou agentes do Segurança Presente. Os elementos foram presos. Desde 2019, mais de 700 veículos envolvidos em crimes ou clonados foram recuperados após serem detectados pela tecnologia capaz de fazer a leitura de cores e até mesmo fragmento de placas e acionar as forças de segurança em tempo real.



Na ação desta quinta-feira (19), a equipe do Segurança Presente Niterói - Base Icaraí recebeu o alerta gerado pelo sistema da Prefeitura que permitiu o rápido cerco e a interceptação do automóvel suspeito de clonagem circulando pelos bairros de Icaraí e São Francisco. O carro, um Fox cinza, placa HBN1E82, apresentava indícios de adulteração.



Com a confirmação da localização via rádio, os agentes iniciaram o cerco e conseguiram interceptar o veículo na Avenida Quintino Bocaiuva, na esquina com a Avenida Presidente Roosevelt. Após abordagem e revista pessoal do condutor, foi realizada busca no veículo.



O automóvel e o motorista foram encaminhados à 77ª DP (Icaraí) para averiguação. Na delegacia, foi constatada a adulteração: o chassi apresentava sinais visíveis de modificação e a numeração do motor era incompatível com a do CRLV. O veículo permaneceu apreendido para perícia e o condutor responderá por receptação.



Tecnologia e integração a serviço da segurança

Inaugurado em 2015 e fortalecido a partir de 2018 com o lançamento do Pacto Niterói Contra a Violência, o CISP foi concebido como um núcleo permanente de monitoramento, inteligência, integração operacional e produção de provas. O Centro reúne, em um mesmo espaço, a Guarda Municipal, as polícias Civil e Militar, além de forças federais, Corpo de Bombeiros, NitTrans e Defesa Civil. Mantido com investimentos municipais contínuos — mesmo a segurança pública sendo uma atribuição constitucional do Estado —, o Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) tornou-se referência nacional no uso estratégico da tecnologia. Atualmente, o Centro opera mais de 600 dispositivos de monitoramento e 38 portais de segurança instalados nas entradas e saídas da cidade, funcionando 24 horas por dia. Entre eles, destaca-se o Sistema de Cercamento Eletrônico, composto por 120 câmeras.