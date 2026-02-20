Niterói: Bloco Filhos da Pauta, formado por jornalistas fluminenses, faz 40 anos e tem evento gratuito neste domingoDivulgação
Bloco Filhos da Pauta comemora 40 anos
Com cantor Nêgo e convidados, festa vai homenagear jornalistas no domingo
Carnaval 2026 em Niterói teve reforço da Guarda Municipal e atuação ampliada nas ruas
Efetivo garantiu presença intensificada durante os dias de folia
Som Doce da Grota apresenta concerto Brasil de Todos os Tempos
Grupo de flautas propõe uma viagem musical pela história do País
Cercamento Eletrônico do CISP ajuda na recuperação de mais um veículo clonado
Sistema da Prefeitura auxiliou agentes do Segurança Presente. Mais de 700 veículos já foram recuperados ou identificados por envolvimento em crimes desde 2019
Instituto Social Cuida Bem de Mim coloca, pelo terceiro ano consecutivo, seu bloco na rua
Idealizador do projeto, Bernardo Medeiros, explica que o bloco nasceu de um desejo simples, mas transformador
Selos independentes ganham destaque no cenário musical
Pequenas gravadoras acumulam maior número de artistas criativos e disruptores
