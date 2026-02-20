Niterói: Bloco Filhos da Pauta, formado por jornalistas fluminenses, faz 40 anos e tem evento gratuito neste domingo - Divulgação

Publicado 20/02/2026 12:01

Niterói - Fundado por jornalistas de Niterói, o Bloco Filhos da Pauta festeja 40 anos com muito samba, neste domingo, às 14h, ao lado da Cantareira, em São Domingos. Aberta ao público, a festa começa com o Grupo Amanhecer e terá o cantor Nêgo e representantes da escola Cacique da São José, como a mestre Suelen e ritmistas. Com o enredo "Na volta dos onze notáveis, partiu Niterói!", o bloco homenageia colegas já falecidos.

Vencedor de cinco Estandartes de Ouro, Nêgo gravou com Edu Cigano o samba do Filhos da Pauta deste ano. A composição celebra Jourdan Amóra, Ykenga, Ivan Costa, Floriano Carvalho, Walmyr Peixoto, Mário Dias, Fernando Paulino, Elaine Rodrigues, Paulo Freitas, Devaldo Quintino e Múcio Bezerra. A festa do do bloco terá também participações especiais como Dedé do Cavaco e Soares do Cavaco, entre outros sambistas. No fim da tarde, o Filhos da Pauta fará um desfile na praça de São Domingos, até o Yorubar.

O Sindicato dos Jornalistas apoia a iniciativa. O presidente Mário Sousa considera o samba-enredo deste ano uma celebração à vida e à imprensa. “O bloco faz uma grande homenagem aos profissionais do jornalismo, ao Carnaval e a Niterói”, diz Mário.



