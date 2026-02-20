Niterói: operação também teve a atuação da NitTrans, que reforçou a fiscalização viária, com 855 autuações e 79 remoções de veículos - Divulgação

Publicado 20/02/2026 11:49

Niterói - O Carnaval deste ano contou com um reforço significativo na segurança pública, com aumento no efetivo da Guarda Civil Municipal ao longo dos quatro dias de festa. Neste ano, foram escalados 230 agentes por dia, totalizando 920 guardas mobilizados durante o período.

Em 2025, o efetivo havia sido de 120 agentes por dia, somando 480. O número representa aumento de 92% na presença da Guarda nas ruas em comparação com o ano anterior. O esquema especial garantiu cobertura em toda a cidade, com reforço nas áreas de maior movimentação, além de patrulhamento preventivo e apoio às demais forças de segurança.

Como reflexo do planejamento e da atuação das equipes, os registros de roubo de rua apresentaram redução de 40% em relação ao Carnaval do ano passado. O número de furtos de celular diminuiu 43%. Já o número de furtos, de forma geral, teve uma queda de 4,3%. “Neste ano tivemos o Carnaval mais tranquilo da história da cidade. A Guarda Municipal esteve presente nos 25 pontos de Carnaval nos bairros, provendo ordem e segurança pública. Além disso, atuamos na segurança dos blocos autorizados e na Operação Verão, garantindo que as praias da cidade recebessem niteroienses e visitantes com segurança e tranquilidade”, analisou o secretário municipal de Ordem Pública, Gilson Chagas.

Monitoramento por drones – A operação também contou com monitoramento aéreo em tempo real. Drones de alta performance, operados por equipe treinada e com viatura equipada com centro móvel de comando, deram suporte às ações nos blocos da cidade e nas praias da Região Oceânica. O recurso tecnológico auxiliou no acompanhamento das áreas de grande circulação e colaborou para a identificação de suspeitos após uma tentativa de assalto em Piratininga. Em Itaipu, os drones também contribuíram para a localização de uma mulher que havia se perdido na trilha do Morro das Andorinhas, em ação conjunta com o Corpo de Bombeiros.

“A novidade deste Carnaval foi a utilização de drones na identificação de infrações e no apoio às equipes em solo. Graças a isso, foi possível identificar e reprimir a atuação de flanelinhas, que foram abordados e conduzidos à delegacia. Outra ação da DANT (Divisão de Aeronaves Não Tripuladas) no Carnaval foi o apoio ao Corpo de Bombeiros no resgate da turista que se perdeu no Morro das Andorinhas”, explicou o secretário Gilson Chagas.

A operação contou ainda com a atuação da NitTrans, que reforçou a fiscalização viária, com 855 autuações e 79 remoções de veículos.