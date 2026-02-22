Niterói: Grupo Vou Zuar fará apresentação na Ressaca de Carnaval - Divulgação

Publicado 22/02/2026 06:16

Niterói - O grupo Vou Zuar já tem data marcada para a edição 2026 do seu tradicional bloco “Caindo na Zueira”. O evento acontece no dia 22 de fevereiro, no Caminho Niemeyer, em Niterói, com abertura dos portões às 11h e programação prevista até às 19h. A proposta é fechar o Carnaval em clima de “ressaca”, mantendo a energia lá no alto e o pagode como trilha sonora da despedida da folia.

Consolidado no calendário da cidade, o bloco chega prometendo uma estrutura reforçada e organização pensada para receber o grande público com conforto e segurança. “Podem esperar um bloco muito animado, com uma estrutura impecável, segurança necessária para curtir a ‘ressaca’ do Carnaval e muito pagode”, destaca o grupo. A produção vai manter o mesmo formato do ano passado, que foi considerado um sucesso.

A expectativa é reunir entre 10 e 15 mil pessoas ao longo do evento. O acesso será gratuito, mediante retirada de cortesia virtual no site oficial do evento. Não haverá venda de ingressos físicos ou bilheteria no local.

No palco, o Vou Zuar prepara um repertório exclusivo para a ocasião. Apesar da identidade com o pagode, o setlist será eclético, incluindo músicas de outros gêneros e hits que estão em alta. Entre as participações especiais já confirmadas estão MC Maneirinho, Gica, Príncipe, PK e Gamadinho. Outros artistas ainda podem ser anunciados nos próximos dias.

A irreverência, marca registrada do projeto, segue firme. Para o grupo, o “Caindo na Zueira” representa um momento simbólico dentro da agenda anual. “É o momento da gente se despedir do Carnaval com o pé direito e trazer para a nossa cidade mais uma festa repleta de alegria, diversão e música boa”, afirmam. O Vou Zuar também destaca a importância do bloco para Niterói: “A gente acredita que o nosso bloco já virou tradição da nossa cidade. As pessoas esperam por esse evento e a gente fica muito feliz em saber que estamos proporcionando mais uma opção de lazer e diversão.”

E se o assunto é clima carnavalesco, o figurino não poderia ficar de fora. Mantendo a tradição, os integrantes prometem subir ao palco fantasiados, reforçando o espírito descontraído e festivo que marca o “Caindo na Zueira”.

SERVIÇO

Bloco: Caindo na Zueira – Vou Zuar

Data: 22 de fevereiro de 2026 (domingo)

Local: Caminho Niemeyer – Niterói (RJ)

Horário: Abertura dos portões às 11h | Encerramento às 19h

Entrada: Gratuita (mediante retirada de cortesia virtual no site oficial)

Setores: Pista e Área VIP limitada

Atrações confirmadas: Vou Zuar, MC Maneirinho e cantor Príncipe