Niterói: Grupo Vou Zuar fará apresentação na Ressaca de Carnaval Divulgação
Data: 22 de fevereiro de 2026 (domingo)
Local: Caminho Niemeyer – Niterói (RJ)
Horário: Abertura dos portões às 11h | Encerramento às 19h
Setores: Pista e Área VIP limitada
Bloco do Vou Zuar, Caindo na Zueira agita a ressaca de Carnaval
Evento gratuito acontece dia 22 de fevereiro, no Caminho Niemeyer, com expectativa de até 15 mil pessoas
