Niterói: motorista e o veículo apreendido foram levados inicialmente para a 78ª DP (Fonseca)Divulgação

Publicado 23/02/2026 10:07

Niterói – O sistema de Cercamento Eletrônico do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), da Prefeitura de Niterói, foi fundamental na recuperação de mais um carro clonado na cidade. O veículo foi recuperado por agentes do programa Segurança Presente, na Alameda São Boaventura, no bairro do Fonseca.



O Cercamento Eletrônico identificou o Jeep Renegade, placa RNF-2B36, como clonado. Em uma ação integrada, o CISP acionou uma equipe do Segurança Presente, que fazia patrulhamento de moto. A partir do alerta emitido, os agentes do Segurança Presente fizeram o cerco do carro no Fonseca e confirmaram os indícios de adulteração.



O motorista e o veículo apreendido foram levados inicialmente para a 78ª DP (Fonseca). O condutor do carro foi levado para a Central de Flagrantes, na 76ª DP (Centro), onde permaneceu preso.



Na quinta-feira passada (19), outro carro clonado foi recuperado por agentes do Segurança Presente com a ajuda do sistema de Cercamento Eletrônico do CISP. Este caso ocorreu no bairro de Icaraí.



Desde 2019, mais de 700 veículos envolvidos em crimes ou clonados foram recuperados após serem detectados pela tecnologia capaz de fazer a leitura de cores e até mesmo fragmento de placas.



Tecnologia e integração a serviço da segurança

Inaugurado em 2015 e fortalecido a partir de 2018, com o lançamento do Pacto Niterói Contra a Violência, o CISP foi concebido como um núcleo permanente de monitoramento, inteligência, integração operacional e produção de provas. O Centro reúne, em um mesmo espaço, a Guarda Municipal, as polícias Civil e Militar, além de forças federais, Corpo de Bombeiros, NitTrans e Defesa Civil. Mantido com investimentos municipais contínuos — mesmo a segurança pública sendo uma atribuição constitucional do Estado —, o CISP tornou-se referência nacional no uso estratégico da tecnologia. Atualmente, o Centro opera mais de 600 dispositivos de monitoramento e 38 portais de segurança instalados nas entradas e saídas da cidade, funcionando 24 horas por dia. Entre eles, destaca-se o sistema de Cercamento Eletrônico, composto por 120 câmeras.