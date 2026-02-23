Niterói: bloco foi criado com o intuito de chamar atenção para o projeto social Cuida Bem de Mim - Cantinho da Fotografia/Divugação

Publicado 23/02/2026 19:13

Niterói - Foram cerca de 500 foliões, que, além de curtirem o evento, levaram solidariedade e ajuda aos mais necessitados.

O valor arrecadado com a venda dos abadás e os alimentos não perecíveis recebidos no evento serão distribuídos às instituições sociais, que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social. Além de solidário, é também o primeiro bloco sustentável. Parte da decoração e dos confetes utilizados, foram confeccionados com materiais recicláveis.

O bloco foi criado com o intuito de chamar atenção para o projeto social Cuida Bem de Mim, idealizado, em 2018, por Bernardo Medeiros, filho do cantor Dalto, que escolheu o nome do projeto como uma forma de homenagear o seu pai, compositor de um dos maiores sucessos dos anos 80: “Muito Estranho (Cuida Bem de Mim)”.

Durante o evento, o cantor, que esteve presente, recebeu uma homenagem da banda ‘Os Únicos Que Toparam’, que tocou o hit em ritmo de carnaval. A banda apresentou outras músicas, num repertório diversificado e cheio de clássicos que fez todo mundo dançar, sambar e se divertir.

Bernardo Medeiros não escondeu a felicidade com mais um ano de sucesso total do bloco: “receber essa galera aqui é sempre uma alegria imensa. Dá pra sentir a energia das pessoas pulsando, é algo que arrepia mesmo. Ver todo mundo feliz, cantando, se abraçando e curtindo junto não tem preço! O bloco é essa mistura linda de celebração com propósito — uma forma leve e alegre de chamar atenção para o projeto e mostrar que é possível fazer o bem enquanto a gente festeja”, finalizou.