Niterói: equipes se preparam para instalar as estruturas metálicas que sustentarão as novas lajes, desde a fundação até o topoEvelen Gouvêa

Publicado 23/02/2026 19:03

Niterói – O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, realizou na manhã desta segunda-feira (23) uma nova vistoria às obras de reforma do antigo Cinema Icaraí, que dará lugar ao Cine Concerto Sérgio Mendes, na Praia de Icaraí. Tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac), o equipamento cultural contará com capacidade para 480 pessoas, distribuídas em um salão de concertos, duas salas de cinema, piano bar, restaurante e um mirante com vista para a orla. A entrega está prevista para o segundo semestre deste ano.

“É muito importante estarmos aqui para acelerar cada vez mais o cronograma. O palco já está praticamente pronto e a Orquestra vai sair debaixo dele para apresentar suas maravilhas. Teremos um grande salão de concertos e também salas de cinema. Lá em cima, vamos ter restaurante, piano bar e espaços voltados para a sétima arte. O Cinema Icaraí vai ficar lindo”, destacou o prefeito.

Durante a visita, Rodrigo Neves também confirmou o início das obras de revitalização da Praça Getúlio Vargas, que terão início na próxima semana.

A secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (SECEC-RJ), Danielle Barros, acompanhou a vistoria e celebrou o avanço das obras. “Em breve, teremos uma fila de pessoas querendo reviver momentos icônicos aqui dentro, trazendo seus filhos e familiares. É um espaço que respira história e que agora também respirará inovação”, afirmou.

Também estiveram presentes o diretor-geral do Inepac, Kiko Brando; o secretário municipal de Economia Criativa e Ações Estratégicas, André Diniz; a subsecretária municipal das Culturas, Julia Pacheco; o administrador regional de Icaraí, Raphael Costa; e o vereador Leonardo Giordano.

Com investimento de R$ 45,7 milhões, as intervenções no antigo Cinema Icaraí seguem em ritmo acelerado. Na parte externa, as equipes finalizam o emboço da fachada, que passará por restauração completa. No salão de concertos — onde funcionava a antiga sala de exibição — a limpeza já foi concluída e o palco, concretado, está em fase de ampliação.

Nos pavimentos superiores, todas as paredes dos antigos apartamentos foram demolidas. Já teve início a instalação dos sistemas hidráulicos e o emboço dos novos ambientes. No topo do edifício, serão construídas duas salas de cinema e um espaço de apoio à orquestra.

As equipes também se preparam para instalar as estruturas metálicas que sustentarão as novas lajes, desde a fundação até o topo. O reforço estrutural do imóvel já foi concluído.

Em relação à acessibilidade, as bases para a instalação das escadas rolantes estão prontas, e os espaços que receberão os elevadores seguem em obra.