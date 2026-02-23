Niterói: proprietário da loja entrou em contato com o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) para acionar os guardas - Divulgação

Publicado 23/02/2026 19:47

Niterói – Na manhã desta segunda-feira (23), um ouriço-cacheiro foi resgatado pela Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Municipal de Niterói em uma loja de material de construção, no bairro de Itaipu, na Região Oceânica. O animal estava em boas condições de saúde e foi solto no Parque Estadual da Serra da Tiririca (Peset).

O animal, que tem espinhos e gosta de se esconder entre árvores, acabou buscando tijolos e tocos de madeira como esconderijo. O proprietário da loja entrou em contato com o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) para acionar os guardas. Após o resgate e avaliação, o animal foi levado para uma área de proteção ambiental.

A Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Municipal de Niterói é uma equipe altamente especializada, com cursos de manejo de fauna, resgate de animais silvestres, primeiros socorros, transporte adequado e atendimento a animais peçonhentos. Os agentes podem ser acionados pelo Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), pelo número 153. A Guarda ressalta que a população nunca tente manusear os animais, garantindo a segurança tanto do morador quanto da própria fauna.

