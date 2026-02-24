Niterói: evento gratuito de yoga para mulheres na Praia da Boa Viagem - Divulgação

Publicado 24/02/2026 21:20

Niterói - O projeto Yoga na Praia realiza, neste domingo, 1º de março, uma edição especial em celebração ao Dia Internacional da Mulher, na Praia da Boa Viagem. Em novo horário, a prática começa às 8h, convidando o público a vivenciar a tranquilidade da manhã, a energia do nascer do sol e a conexão profunda com a natureza em um encontro ao ar livre.



Promovida pelo Dharma Bhmi – espaço dedicado ao Yoga, Meditação e Vednta – e, nesta edição, em parceria com a Oncomed e a Pró-Onco, a iniciativa propõe um momento de presença, equilíbrio e autocuidado. Gratuita e aberta a todos os níveis de prática, a aula acontece nas areias da praia, sem necessidade de inscrição prévia. Basta chegar com canga e uma garrafinha de água.



Criado em 2017, o Yoga na Praia tornou-se uma tradição em Niterói e cidades vizinhas. Ao longo de sua trajetória, o projeto já reuniu mais de 6,5 mil participantes e segue ampliando sua comunidade a cada edição. Nesta celebração especial, as primeiras 120 pessoas que chegarem ao local receberão camisas comemorativas da data.



Kit especial fortalece a continuidade do projeto



Para contribuir com a manutenção das aulas gratuitas, o Dharma Bhmi lança um kit especial de edição limitada, desenvolvido com cuidado e alinhado aos valores da prática. A iniciativa é uma forma de apoio consciente à continuidade do projeto, que se aproxima de uma década de história.



As opções incluem:



• Kit Básico: canga em dry fit (85 cm x 135 cm), bolsa (30 cm x 40 cm) e viseira

• Camisa avulsa: em dry fit com proteção UV (FUV 50), nos tamanhos baby look, M e G

• Kit Completo: canga, bolsa, viseira e camisa



Os kits estarão disponíveis no local do evento.



“Celebrar o Dia da Mulher ao nascer do sol, na praia, é um convite para que cada mulher — e todos que estiverem presentes — se reconectem com sua força, sua sensibilidade e sua essência. O Yoga nos lembra da potência que existe na suavidade, na escuta e no cuidado consigo”, afirma Cristiane Garcia, coordenadora do Dharma Bhmi.



Cristiane também destaca o significado do momento para a trajetória do projeto: “Em 2026, o Yoga na Praia completa 10 anos. O kit nasce como uma forma de troca consciente com essa comunidade que caminha conosco desde o início. Mais do que produtos, ele representa pertencimento, apoio e o desejo coletivo de manter viva uma prática gratuita, acessível e transformadora. Cada contribuição ajuda a garantir que continuemos ocupando a praia com presença, saúde e boas intenções.”



SERVIÇO:

Yoga na Praia



Edição do Dia da Mulher 2026

Local: Areia da Praia da Boa Viagem



Data: 1º de março (domingo)



Horário: das 8h às 9h30



Atividade gratuita e aberta ao público