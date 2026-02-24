Niterói: evento gratuito de yoga para mulheres na Praia da Boa ViagemDivulgação
Promovida pelo Dharma Bhmi – espaço dedicado ao Yoga, Meditação e Vednta – e, nesta edição, em parceria com a Oncomed e a Pró-Onco, a iniciativa propõe um momento de presença, equilíbrio e autocuidado. Gratuita e aberta a todos os níveis de prática, a aula acontece nas areias da praia, sem necessidade de inscrição prévia. Basta chegar com canga e uma garrafinha de água.
Criado em 2017, o Yoga na Praia tornou-se uma tradição em Niterói e cidades vizinhas. Ao longo de sua trajetória, o projeto já reuniu mais de 6,5 mil participantes e segue ampliando sua comunidade a cada edição. Nesta celebração especial, as primeiras 120 pessoas que chegarem ao local receberão camisas comemorativas da data.
Kit especial fortalece a continuidade do projeto
Para contribuir com a manutenção das aulas gratuitas, o Dharma Bhmi lança um kit especial de edição limitada, desenvolvido com cuidado e alinhado aos valores da prática. A iniciativa é uma forma de apoio consciente à continuidade do projeto, que se aproxima de uma década de história.
As opções incluem:
• Camisa avulsa: em dry fit com proteção UV (FUV 50), nos tamanhos baby look, M e G
• Kit Completo: canga, bolsa, viseira e camisa
Os kits estarão disponíveis no local do evento.
“Celebrar o Dia da Mulher ao nascer do sol, na praia, é um convite para que cada mulher — e todos que estiverem presentes — se reconectem com sua força, sua sensibilidade e sua essência. O Yoga nos lembra da potência que existe na suavidade, na escuta e no cuidado consigo”, afirma Cristiane Garcia, coordenadora do Dharma Bhmi.
Cristiane também destaca o significado do momento para a trajetória do projeto: “Em 2026, o Yoga na Praia completa 10 anos. O kit nasce como uma forma de troca consciente com essa comunidade que caminha conosco desde o início. Mais do que produtos, ele representa pertencimento, apoio e o desejo coletivo de manter viva uma prática gratuita, acessível e transformadora. Cada contribuição ajuda a garantir que continuemos ocupando a praia com presença, saúde e boas intenções.”
SERVIÇO:
Data: 1º de março (domingo)
Horário: das 8h às 9h30
Atividade gratuita e aberta ao público
