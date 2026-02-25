Niterói: usuários do Nitbike que descumprem as regras são bloqueados e podem perder o acesso ao aplicativo por tempo indeterminado - Lucas Benevides

Niterói: usuários do Nitbike que descumprem as regras são bloqueados e podem perder o acesso ao aplicativo por tempo indeterminadoLucas Benevides

Publicado 25/02/2026 13:35

Niteroi - As bicicletas compartilhadas gratuitas da Prefeitura de Niterói, conhecidas como NitBikes ou “roxinhas”, têm se consolidado como importantes aliadas dos moradores, contribuindo para democratizar o deslocamento e ampliar a mobilidade urbana na cidade. Desde a implantação do sistema, em julho de 2024, já foram registradas mais de 2 milhões de viagens, realizadas por aproximadamente 150 mil usuários, com média mensal de 180 mil deslocamentos.

Apesar dos resultados positivos, nem todos utilizam o serviço de forma adequada. A Coordenadoria Niterói de Bicicleta explica que usuários que descumprem as regras são bloqueados e podem perder o acesso ao aplicativo por tempo indeterminado, conforme previsto nos termos de uso do sistema. Até o momento, 232 usuários tiveram seus cadastros bloqueados por uso irregular das bicicletas. Entre as principais infrações estão manobras como “empinar” ou “dar grau”, além do transporte de mais de uma pessoa na bicicleta.



“O sistema funciona porque existe um compromisso da gestão na manutenção do serviço e um pacto coletivo de cuidado com um bem público. Quando alguém empina uma bicicleta ou transporta mais de uma pessoa, está potencialmente prejudicando milhares de usuários que dependem do serviço. O bloqueio é uma ferramenta de gestão para preservar o sistema, garantir segurança e manter um serviço gratuito, bem cuidado e acessível para a população”, afirmou o coordenador do Niterói de Bicicleta, Filipe Simões.



A população pode denunciar casos de uso irregular ou vandalismo pelo telefone 153, que atende no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), pelos canais oficiais da Coordenadoria Niterói de Bicicleta, como o Instagram (@niteroidebicicleta), a Ouvidoria (ouvidoria@controladoria.niteroi.rj.gov.br) e o WhatsApp (21 96634-6075), além da plataforma Colab.



O uso inadequado pode comprometer o estado de conservação das bicicletas. A manutenção das bikes é realizada diariamente. Em média, cerca de 60 bicicletas passam por manutenção todos os dias, conduzida por equipes técnicas especializadas.



Sistemas desse tipo operam, em média, com taxa de reposição mensal de cerca de 2% da frota. Em Niterói, esse índice está abaixo da média mundial. As despesas relacionadas à reposição de peças e bicicletas são de responsabilidade da empresa operadora do sistema, não gerando custos adicionais para o município.



“A necessidade de substituição de peças e componentes é considerada natural, seja em função do desgaste pelo uso intenso ou pelo uso inadequado. Por isso, o sistema conta com um trabalho contínuo e permanente de manutenção”, explicou Filipe Simões.

