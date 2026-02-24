Niterói: a niteroiense Mylena Ciribelli em várias rádios do Brasil, comentando a Copa - Divulgação

Publicado 24/02/2026 21:24

Niterói - A voz inconfundível, que une talento, carisma e bastante profissionalismo. Seja no esporte, na música ou, ainda, no entretenimento, Mylena Ciribelli, construtora de uma carreira consolidada, é referência quando o assunto é comunicação. Com um currículo regado a importantes coberturas esportivas, a jornalista, agora, embarca na Copa do Mundo, com sede em países da América do Norte - EUA, Canadá e México - entre 11 de junho e 19 de julho deste ano. Para isso, ela entra de volta na onda do rádio, se integrando ao projeto da Massa FM Curitiba: o Mundial Massa. Focado nos jogos, cerca de 90 rádios estarão espalhadas por todo o Brasil, com sua voz.

Mylena, radiante de felicidade, recebeu o carinho e as boas-vindas dos novos colegas. Pronta para mais uma missão profissional, Ciribelli renova o compromisso de credibilidade com o seu público. “Que energia dessa galera! Vai ser bom demais trabalhar aqui! Gratidão por esse convite maravilhoso!”, enfatiza.

Na programação, terão boletins diários e quando houver Brasil em campo, Mylena estará ao vivo com a equipe, nos estúdios da Rádio Massa, comentando sobre os jogos. Vale ressaltar que a seleção de Ancelotti jogará, pela Fase de Grupos, nos dias 13, 24 e 29 de junho.