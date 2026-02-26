Niterói: áreas consideradas críticas nos bairros do Fonseca, Icaraí, Engenhoca e Caramujo tiveram atenção especial - Divulgação

Niterói - A Prefeitura de Niterói, por meio da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), intensificou uma força-tarefa em diferentes bairros da cidade para reforçar a organização urbana, a segurança e a qualidade de vida da população. A ação considera o aumento do fluxo de pessoas durante o verão, principalmente nas regiões de praia, além das chuvas típicas da estação, que exigem atenção redobrada com drenagem e conservação.

Na Região Oceânica, onde estão concentradas praias, restingas, costões e lagoas, as equipes atuaram em várias frentes. Em Itacoatiara, foram realizadas ações de substituição e reforço de papeleiras na Avenida Beira-Mar e na Rua das Rosas. Com a mudança no sentido de uma das vias e o consequente aumento do movimento, a Companhia dobrou o número de equipamentos na Beira-Mar — de oito para 16 unidades, instaladas a cada 50 metros. Na Rua das Rosas, o total passou de 4 para 12 papeleiras, ampliando as condições para o descarte correto de resíduos.

Em Camboinhas, a Clin promoveu uma ampla operação de limpeza na orla e nas vias de acesso, com o apoio de varredeiras, dois caminhões para retirada de resíduos, quatro roçadeiras e cerca de 35 colaboradores na varrição. Também foram instaladas 17 novas papeleiras no bairro. Além da faixa de areia e do calçadão, ruas internas receberam reforço na capina, roçada e limpeza geral.

Nesta semana, as equipes estiveram em Piratininga e São Francisco. Em Piratininga, cerca de 25 colaboradores atuaram na capina com o suporte de quatro roçadeiras. Já em São Francisco, foi realizada uma ação de limpeza reforçada nas ruas internas com varredeira mecânica, varrição manual e serviços de capina, mobilizando 35 funcionários. O Vale Feliz, próximo ao Engenho do Mato, também recebeu mutirão com varredeira mecânica.

Por conta das chuvas de verão, áreas consideradas críticas nos bairros do Fonseca, Icaraí, Engenhoca e Caramujo tiveram atenção especial, com serviços de remoção de lama e entulhos e desobstrução de bueiros. Para isso, foram utilizados equipamentos como retroescavadeira, carro-pipa, caminhão basculante e vacall.

O presidente da Clin, Acílio Borges, ressaltou a importância da operação. “O verão é um período de maior circulação de pessoas e geração de resíduos, além das chuvas intensas. Nosso trabalho é atuar de forma preventiva e contínua, reforçando equipes e equipamentos para evitar alagamentos e manter as praias limpas”, afirmou Acílio Borges.