Niterói: Rodrigo Neves mostra trecho do desfile da Viradouro no celular a representantes do FAMSI e da Mercocidades e diz que Niterói venceu com a Viradouro em um desfile espetacular - Divulgação

Niterói: Rodrigo Neves mostra trecho do desfile da Viradouro no celular a representantes do FAMSI e da Mercocidades e diz que Niterói venceu com a Viradouro em um desfile espetacularDivulgação

Publicado 26/02/2026 13:39

Niterói - O prefeito de Niterói e presidente da Rede Mercocidades, Rodrigo Neves, disse nesta quarta-feira (25), em Barcelona, que a cidade fluminense será sede da 26ª Conferência do Observatório Internacional de Democracia Participativa (OIDP) em 2027. O organismo é vinculado à CGLU (Cidades e Governos Locais Unidos) — que realizou com a participação de Neves, na capital da Catalunha, o evento preparatório do Congresso da CGLU e da Cúpula Mundial de Líderes Locais e Regionais, agendados para junho deste ano, no Marrocos.

“Em um momento de ataque às instituições democráticas em várias partes do mundo, vai ser muito positivo receber no Brasil essa conferência com foco justamente na defesa da democracia, fundamental para a boa gestão das nossas cidades”, disse o prefeito.

Destaque em painel — No encontro anual da CGLU, Rodrigo Neves liderou uma exposição no painel "Confiança e Liderança - O próximo passo rumo ao movimento municipal". Em sua fala, destacou as oportunidades dos municípios, a partir do acordo MERCOSUL-União Europeia.

“O acordo atribui aos governos locais a responsabilidade de garantir que ninguém seja deixado para trás durante a sua implementação. É fundamental colocar as necessidades cotidianas das pessoas no centro. Nós, nos municípios, sabemos fazer isso, porque trabalhamos diariamente para garantir serviços públicos de qualidade aos moradores”, disse o prefeito.

Cooperação para compartilhar conhecimento — A agenda internacional de Neves incluiu a assinatura de um acordo de cooperação com o Fundo Andaluz de Municípios para a Solidariedade Internacional (FAMSI). O convênio permitirá a troca de experiências e o apoio técnico junto aos mais de 300 municípios sul-americanos que compõem a Mercocidades. O prefeito esteve ainda com Maria Eugènia Gay Rosell, vice-presidenta da Diputación de Barcelona, instância que administra essa província.

Significado da participação internacional - A CGLU (Cidades e Governos Locais Unidos) é a maior rede global de governos locais e regionais, representando 240 mil cidades e cinco bilhões de pessoas em 140 países membros das Nações Unidas.

O evento de Barcelona tem caráter estratégico por ser a etapa preparatória ao Congresso da CGLU e à Cúpula Mundial de Líderes Locais e Regionais, em junho, no Marrocos. Trata-se do principal fórum mundial de cidades, regiões e suas associações, reunindo prefeitos, governadores, representantes da sociedade civil e organismos internacionais. Os focos temáticos são desenvolvimento sustentável, atenção ao clima e às finanças municipais.