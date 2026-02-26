Niterói: Icaraí receberá, a partir de segunda-feira (2), obras de manutenção preventiva - Reprodução

Niterói: Icaraí receberá, a partir de segunda-feira (2), obras de manutenção preventivaReprodução

Publicado 26/02/2026 18:38

Niterói – O bairro de Icaraí receberá, a partir de segunda-feira (2), obras de manutenção preventiva no emissário terrestre — tubulação de grande porte responsável por transportar efluentes (esgoto doméstico, industrial ou água de refrigeração) do ponto de coleta até a estação de tratamento (ETE). As intervenções ocorrerão na Avenida Almirante Ary Parreira, no trecho entre a Travessa Estado de Israel e a Avenida Jornalista Irineu Marinho.

A Prefeitura de Niterói, por meio da NitTrans, atuará na orientação do tráfego na região. A obra é de responsabilidade da Águas de Niterói e tem previsão de conclusão em abril.

De acordo com o presidente da NitTrans, Nelson Godá, equipes estarão no local durante todo o período da intervenção. “Durante todo o período da obra, estaremos com equipe no local para auxiliar a população quanto aos desvios necessários para a execução da manutenção. Nosso objetivo é que o trânsito tenha o menor impacto possível, para que não interfira na rotina do bairro e da cidade”, enfatizou o presidente.

A intervenção terá extensão aproximada de 12 metros na Avenida Ary Parreiras, entre a Travessa Estado de Israel e a Rua Jornalista Irineu Marinho. Segundo a Águas de Niterói, será realizado o um reforço na tubulação do emissário, com a soldagem de chapas metálicas para proteger a estrutura atual, garantir a vedação e evitar vazamentos.

“O emissário terrestre é uma estrutura estratégica para o sistema de esgotamento sanitário de Niterói. Com essa obra, vamos realizar o reforço da tubulação que transporta o efluente tratado na ETE Icaraí até a Baía de Guanabara, reforçando a segurança operacional e a durabilidade da rede. É um investimento preventivo, que moderniza a infraestrutura, reduz riscos e garante ainda mais eficiência ao sistema. Seguimos trabalhando com planejamento e responsabilidade para assegurar a qualidade do serviço prestado à população e a proteção do meio ambiente”, explicou Bernardo Gonçalves, diretor-executivo da Águas de Niterói.

Interdição – Motoristas que seguem no sentido Praia de Icaraí para São Francisco ou Vital Brazil/Santa Rosa, pela Avenida Ary Parreiras, deverão acessar a Rua Estado de Israel — que terá a mão invertida temporariamente — e seguir pela Rua Joaquim Távora até o Túnel Roberto Silveira. Após o túnel, será necessário fazer o retorno próximo à Neltur e ao McDonald’s (Avenida Quintino Bocaiúva) e voltar pelo túnel no sentido oposto para acessar novamente a Avenida Ary Parreiras. O desvio também será adotado pelas linhas de ônibus.

Niterói vai ter 100% do esgoto tratado em três anos

Niterói alcançará 100% de cobertura no tratamento de esgoto, com investimento superior a R$ 300 milhões nos próximos três anos. O objetivo é universalizar o serviço em todo o território do município até dezembro de 2028.

Atualmente, a cidade trata 95,6% do esgoto produzido e possui 100% da população atendida pelo serviço de abastecimento de água, segundo o Instituto Trata Brasil.

O município ocupa a terceira posição entre as cidades com melhor atendimento e tratamento de água e esgoto no ranking do Instituto Trata Brasil, divulgado em julho de 2025. No Estado do Rio de Janeiro, Niterói é a primeira colocada e a única cidade fluminense entre as dez melhores do país.