Niterói: desempenho reconhecido reflete uma combinação consistente de boa execução orçamentária, liquidez elevada, baixo nível de endividamento e crescimento econômico acima da médiaDivulgação

Publicado 26/02/2026 18:30

Niterói - A cidade de Niterói conquistou a nota máxima de rating atribuída a municípios brasileiros. O resultado reafirma a solidez da gestão fiscal, a responsabilidade no uso dos recursos públicos e a capacidade de planejamento de longo prazo da administração municipal. A avaliação mais recente confirma o município com nota brAAA na escala nacional (o nível mais elevado possível).

O desempenho reconhecido reflete uma combinação consistente de boa execução orçamentária, liquidez elevada, baixo nível de endividamento e crescimento econômico acima da média nacional. Segundo a análise da S&P, Niterói apresenta um Perfil de Crédito Individual (SACP) “bb+”, indicador que evidencia fundamentos fiscais e econômicos sólidos e uma trajetória de políticas públicas conduzidas com previsibilidade e prudência desde 2013.

“Em 2013, assumimos a cidade em grave crise fiscal e financeira. Implantamos um forte ajuste fiscal nos primeiros anos, modernizamos a administração com investimentos em tecnologia, concursos para gestores, auditores, procuradores e fiscais de receita. Chegamos ao primeiro lugar em gestão fiscal no Estado em 2016. Evoluímos do 2.188º lugar no Brasil em 2013 para o 1° lugar em gestão fiscal do país em 2025. Um avanço constante. Esse modelo responsável tem continuidade, se aperfeiçoa e, por isso Niterói conquista o triplo AAA, fundamental para seguir atraindo investimentos privados e públicos para o desenvolvimento sustentável da cidade”, disse Rodrigo Neves.

O relatório também destaca que o município mantém superávits operacionais relevantes historicamente, além de uma estrutura financeira capaz de sustentar investimentos estratégicos sem comprometer o equilíbrio fiscal.

Para o secretário de Fazenda, Cesar Augusto Barbiero, manter essa classificação de rating é fundamental para Niterói. “Ela fortalece nossa capacidade de contratar financiamentos internacionais em condições mais vantajosas, amplia a confiança de investidores e contribui diretamente para a atração de novos negócios para a cidade. Esse resultado é fruto de gestão fiscal rigorosa, controle permanente de despesas e esforços contínuos para ampliar receitas próprias. Tivemos superávits primários expressivos nos últimos anos. Estamos transformando poupança em desenvolvimento. Hoje, Niterói investe percentuais significativamente superiores à média dos municípios brasileiros. Seguimos projetando patamares elevados para os próximos anos. Isso demonstra que é possível combinar responsabilidade fiscal com capacidade de investir e planejar o futuro da cidade”, explicou Cesar Barbiero.

O crescimento econômico de Niterói segue como um dos principais diferenciais apontados na avaliação da S&P. O PIB per capita do município mais que dobrou a média nacional, impulsionado pela atividade petrolífera, mas também por políticas voltadas à expansão de setores como saúde, tecnologia, infraestrutura urbana e serviços. A estratégia de diversificação econômica aparece como central para reduzir a exposição à volatilidade do setor de petróleo no médio e longo prazo.

A manutenção da nota máxima de rating reforça Niterói como referência nacional em gestão pública, demonstrando que planejamento, responsabilidade fiscal e visão de longo prazo são elementos centrais para garantir estabilidade financeira, capacidade de investimento e melhoria contínua da qualidade de vida da população.