Niterói: Bairro Peixoto terá iluminação de LED - Sergio Bonelli

Publicado 26/02/2026 18:42

Niterói - Mais trechos da Região Oceânica darão adeus às antigas lâmpadas de vapor de sódio. A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser), começou a instalar LED no Bairro Peixoto. A nova iluminação também vai chegar à Itacoatiara; à Estrada Francisco da Cruz Nunes, do trecho do Corpo de Bombeiros até o Canto de Itaipu; ao Campo Belo e ao Canto de Itaipu.

A modernização da iluminação pública integra o conjunto de ações da administração municipal voltadas para a eficiência energética, a valorização dos espaços urbanos e o fortalecimento da segurança nos bairros.

“As ruas de Niterói seguem ganhando uma nova cara à noite. As luminárias LED trazem mais segurança e ampliam a possibilidade de o cidadão usufruir das belezas naturais e da qualidade de vida que a cidade proporciona. Também reforçamos a iluminação das praias de Icaraí, Charitas, São Francisco e Piratininga. Seguimos avançando, levando essa transformação para mais bairros e comunidades”, afirma o prefeito Rodrigo Neves.

Nessa etapa, as equipes da Seconser instalarão na Região Oceânica 891 luminárias LED de diversas potências. Itacoatiara vai receber 232 novas lâmpadas; no Campo Belo, serão 237; no Bairro Peixoto, 143; no Canto de Itaipu, 163, enquanto o trecho da Estrada Francisco da Cruz Nunes terá 116.

“A troca de iluminação representa uma enorme vantagem para o município, porque as lâmpadas LED têm mais durabilidade, menor consumo e ainda há economia na manutenção. As novas luminárias trazem mais conforto para moradores e turistas e ajudam no meio ambiente. Nossa meta é alcançar 100% de iluminação LED na cidade”, diz a secretária de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa.

Recentemente, a Prefeitura modernizou os bairros do Barreto, na Zona Norte da cidade, e do Cafubá, na Região Oceânica, com iluminação LED. No ano passado, as orlas de Icaraí e Piratininga já haviam recebido a nova iluminação para o estímulo às práticas esportivas durante o período noturno. Bairros como Ingá, Boa Viagem, Vital Brazil e Pé Pequeno, bem como vias do Centro e ruas internas de Piratininga, também foram beneficiados com as lâmpadas LED em 2025.