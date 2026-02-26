Niterói: Bairro Peixoto terá iluminação de LEDSergio Bonelli
Iluminação LED chega ao Bairro Peixoto e outros locais da Região Oceânica
Modernização da iluminação faz parte do conjunto de ações para fortalecer a segurança nos bairros
Iluminação LED chega ao Bairro Peixoto e outros locais da Região Oceânica
Modernização da iluminação faz parte do conjunto de ações para fortalecer a segurança nos bairros
Icaraí recebe obras de manutenção preventiva no emissário terrestre a partir de segunda-feira
Trânsito será desviado e contará com operadores para auxiliar o fluxo
Niterói mantém nota máxima de rating e se consolida como referência em gestão pública
Avaliação da Standard and Poor's (S&P) Global Ratings reafirma excelência da administração financeira do município
Niterói amplia rede de escolas de tempo integral
Iniciativa fortalece compromisso da gestão com aprendizagem, proteção social e segurança alimentar
Rodrigo Neves anuncia Niterói como sede de evento global de democracia participativa
Prefeito participa na Espanha de evento preparatório ao Congresso Mundial que discutirá o futuro dos municípios
Clin intensifica força-tarefa de limpeza em Niterói durante o verão
Ações incluem limpeza de praias, desobstrução de bueiros e reforço na infraestrutura urbana durante o verão
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.