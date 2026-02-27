Niterói: Marvio Ciribelli se apresenta no templo do jazz carioca, o Bottles Bar - Divulgação

Publicado 27/02/2026 17:04

Niterói - Tendo tocado na Suíça, Indonésia, Austrália, Alemanha e Japão, o pianista de Niterói, Marvio Ciribelli fará show no dia 1° de Março de 2026, Domingo, às 21h, no Beco das Garrafas, local onde o Samba Jazz apareceu para o mundo. Com muito destaque, Rogério Fernandes tocou com Ciribelli, em duas edições, no Montreux Jazz Festival (Suíça) e Sheila Sá, em uma edição do Java Jazz, na Indonésia.



No repertório, músicas de Antonio Adolfo (Cascavel), Ricardo Silveira (Bom de Tocar), Chiquinha Gonzaga (Corta Jaca), Ernesto Nazareth (Apanhei-te Cavaquinho), Giovanni Bizzotto (Pintando o Sete), Hermeto Pascoal (Bebê) e do próprio Marvio Ciribelli (Mantra). Marvio Ciribelli também se apresentou no Adelaide Fringe (Austrália), Jazz Plaza (Cuba) e Rio das Ostras Jazz & Blues (Brasil). Além disso, Ciribelli tocou, recentemente, nas importantes casas de Jazz do Estado do Rio, Blue Note (Rio de Janeiro) e Soberano (Itaipava). Vale destacar que Ciribelli gravou e produziu disco com o grupo holandês Focus (com Thijs van leer e Pierre van der Linden) e tem um selo com 18 álbuns gravados.



SERVIÇO:

Beco das Garrafas | Bottles

Couvert artístico: R$ 70,00

Reservas e informações: 2543-2962 (após 18h) e 97077-9585 (whatsapp)