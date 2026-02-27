Niterói: Companhia de limpeza da cidade está cada dia mais sustentável - Divulgação

Niterói: Companhia de limpeza da cidade está cada dia mais sustentávelDivulgação

Publicado 27/02/2026 17:42

Niterói - Dados dos Núcleos de Avaliação e Gestão da Informação (NAGIs), da Prefeitura de Niterói, revelaram que a taxa de reciclagem de resíduos sólidos passou de 2,61 %, em 2023 para 5,17 %, em 2025, um aumento de 98% em dois anos. Este é um dos indicadores da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) coletados pela equipe de Gerência de Inovação e Sustentabilidade da empresa, que participou do workshop “Cidades Inteligentes: Diagnóstico Situacional de Niterói”, no auditório da Secretaria Municipal de Educação.

Para o presidente da Clin, Acílio Borges, as reuniões dos NAGIs são muito oportunas porque atualizam todos os gestores sobre os dados da cidade e, ao mesmo tempo, destaca a importância fundamental do monitoramento de informações feito pelos núcleos e como elas impactam de forma positiva nos indicadores de políticas públicas.

“O acompanhamento dos dados coletados é fundamental para que a gestão pública possa definir metas e investir em projetos. Estes dados também revelam como a nossa equipe está desempenhando seu trabalho e são referências para as nossas ações”, disse Acílio Borges.

Este é o quinto ano que a Clin participa da reunião dos NAGIs. O objetivo do workshop foi realizar o diagnóstico de Niterói para que a gestão pública possa ser cada vez mais inteligente e sustentável. O encontro utilizou como base o alinhamento à Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, abordando temas cruciais para a gestão municipal como saneamento básico e resíduos sólidos.

“Fazemos todo este levantamento e analisamos as informações. Niterói apresentou índices muito positivos nos dois últimos anos em relação a questões de sustentabilidade. Esta compilação de dados feita pela nossa equipe melhora muito a compreensão do próprio setor sobre as ações que a empresa está desenvolvendo na cidade”, concluiu Lélia Lomardo, gerente de Sustentabilidade da Clin.

