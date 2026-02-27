Niterói: Mercado Municipal recebe festival gastronômico Comida de Buteco - Divulgação

Publicado 27/02/2026 17:53

Niterói - Nos dias 6, 7 e 8 de março, a partir das 15h, o Festival Comida de Boteco acontece no Mercado Municipal de Niterói, com entrada gratuita e uma programação que reúne gastronomia de rua, música ao vivo, jogos cervejeiros e atrações para todas as idades. Um verdadeiro encontro para os amantes da culinária popular e da cultura de boteco.



Em sua 11ª edição, o festival celebra sabores, valorizando os tradicionais petiscos cariocas e a criatividade dos bares e cozinheiros convidados. O público poderá experimentar clássicos como bolinhos, pastéis, caldos, sanduíches e torresmo, além de releituras contemporâneas e versões em tamanho gigante, incluindo sanduíches especiais e coxinha de 1 kg. Tudo harmonizado com chope gelado e cervejas artesanais.



Entre os estandes confirmados estão Batata de Marechal, Pastel do Gordo, Baixinho da Carne de Sol e Forasteiro BBQ, que prometem uma verdadeira maratona gastronômica ao longo do fim de semana.



A programação musical também é destaque. Na sexta-feira (6/3), o público contará com um karaokê com banda ao vivo e com show do grupo Creuzebek – Mamonas Assassinas Cover. No sábado (7/3), sobem ao palco a cantora sertaneja Lara Zuzarte e a banda de rock O Coro (cover do Charlie Brown Jr.). Já no domingo (8/3), o ritmo fica por conta do pagode do cantor Mulatto e da apresentação irreverente de rock do grupo Os Netos da Dona Neves.



“Nosso evento oferece um clima descontraído e programação para toda a família. Queremos valorizar a cultura de boteco e promover entretenimento acessível e gastronomia popular, fortalecendo a economia criativa e celebrando a identidade cultural de cada cidade por onde passamos. Realizar essa edição em Niterói é reconhecer a força cultural e gastronômica do município”, destaca Luan Meireles, produtor e idealizador do festival.



Sobre o festival



Criado por Luan Meireles, profissional com mais de 21 anos de experiência no mercado de entretenimento, o Festival Comida de Boteco é uma celebração da cultura popular e da identidade gastronômica carioca. Inspirado na atmosfera acolhedora dos bares e na tradição da comida de rua, o circuito reúne empreendedores que transformam receitas simples em experiências incríveis, combinando sabor, criatividade e afeto. Além de proporcionar lazer e entretenimento, o evento movimenta a economia local, fortalece pequenos negócios e impulsiona o turismo gastronômico nas cidades por onde passa.



SERVIÇO



Festival Comida de Boteco

Datas: 6, 7 e 8 de março (sexta-feira, sábado e domingo)

Horário: 15h às 00h

Endereço: Mercado Municipal de Niterói – Rua Santo Antônio, 53 – Centro – Niterói/RJ

Entrada gratuita

Informações: Instagram @comidadeboteconiteroi



