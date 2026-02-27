Niterói: "A cidade de Niterói oferece cenário ideal para sediar o Tomorrow Blue Economy", disse o prefeito Rodrigo Neves - Divulgação

Publicado 27/02/2026 18:02

Niterói - O prefeito de Niterói e presidente da Rede Mercocidades, Rodrigo Neves, fechou nesta quinta-feira (26) uma parceria com o prefeito de Barcelona, Jaume Collboni, para Niterói sediar em 25 e 26 de novembro deste ano a maior feira do mundo sobre economia do mar, a Tomorrow Blue Economy.

“A nossa reunião em Barcelona foi muito produtiva e o anúncio da feira internacional em Niterói é estratégico para a cidade. O evento fortalece a economia e envolve pesca, indústria naval, lazer e esportes náuticos, sendo ótima oportunidade para atrair investimentos privados e consolidar Niterói como polo de inovação e desenvolvimento no setor marítimo”, disse Neves.

Vocação - Com robusta infraestrutura e tradição marítima, Niterói oferece cenário ideal para sediar o Tomorrow Blue Economy. A cidade abriga a maior concentração de clubes náuticos do Brasil, é berço da indústria naval, responsável por 40% da produção do pré-sal, e sedia a Esquadra da Marinha Brasileira e a Diretoria de Hidrografia e Navegação.

Novos investimentos - A Prefeitura está investindo R$ 150 milhões na dragagem do Canal de São Lourenço, que dá acesso à área portuária da Baía de Guanabara. Com isso, a cidade aumenta seu potencial para atrair novos investimentos nos setores marítimo, portuário e offshore, gerando até 20 mil empregos diretos e indiretos. Neves ressaltou também o desenvolvimento de uma parceria público-privada (PPP) para a implantação de um moderno terminal pesqueiro na Avenida do Contorno, próximo à divisa com São Gonçalo e à Ponte Rio-Niterói. O terminal terá capacidade para receber embarcações de grande porte e processar pescado, impulsionando a economia local.

Encontro da CGLU - Antes da reunião com o prefeito de Barcelona, Rodrigo Neves participou do encontro da CGLU (Cidades e Governos Locais Unidos), preparatório ao congresso e à Cúpula Mundial de Líderes Locais e Regionais, marcado para junho deste ano, no Marrocos. A CGLU é o organismo Cidades e Governos Locais Unidos, a maior rede global de governos locais e regionais, representando 240 mil cidades e cinco bilhões de pessoas em 140 países membros das Nações Unidas. No encontro da CGLU, Neves liderou uma exposição no painel “Confiança e Liderança – O próximo passo rumo ao movimento municipal”. Rodrigo Neves também anunciou que Niterói será sede da 26ª Conferência do Observatório Internacional de Democracia Participativa (OIDP) em 2027. O organismo é vinculado à CGLU.