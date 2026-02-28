Niterói: escopo inclui ainda um projeto de paisagismo e de arborização na região centra da cidade - Divulgação ION

Publicado 28/02/2026 12:08

Niterói - A Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói segue com os trabalhos de revitalização do Reviver Centro, na Avenida Amaral Peixoto, Rua da Conceição e vias adjacentes, no Centro da cidade. Nesta segunda-feira (2), será iniciada mais uma etapa das obras, desta vez no lado direito da Rua da Conceição, no trecho entre as ruas Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro e Maestro Felício Toledo.

Entre os serviços previstos estão o alargamento das calçadas, a readequação da infraestrutura de dados e fiação subterrânea de telecomunicações , a construção de meio-fio e sarjeta, além de novo calçamento e instalação de caixas-ralo. A previsão de conclusão dos trabalhos nesse ponto é de, no mínimo, 15 dias.

Para a execução das intervenções, será necessária a interdição de uma faixa de rolamento no trecho em obras, no sentido Marquês do Paraná. A medida vai permitir a criação de uma passagem segura e devidamente sinalizada para pedestres nos pontos em que a circulação pela calçada estiver temporariamente impedida. Os pontos de ônibus não serão impactados.

As equipes já concluíram a requalificação das calçadas no lado esquerdo da Rua Dr. Celestino. As obras seguem no lado oposto e no entorno da praça. Também continuam as intervenções na Praça das Águas, que permanece fechada ao público.

O projeto de revitalização das principais vias do Centro e de suas adjacências abrange aproximadamente 35 mil metros quadrados de área urbana. Estão previstas a modernização completa do sistema de drenagem, a readequação de postes e a implantação de nova sinalização horizontal e vertical, com aplicação de diferentes tipos de pavimento, conforme o uso dos espaços. A modernização da Avenida Amaral Peixoto será uma das principais prioridades. O escopo inclui ainda um projeto de paisagismo e de arborização na região centra da cidade. Com investimento de R$ 78,9 milhões, a previsão de conclusão total do projeto é para o segundo semestre de 2027.