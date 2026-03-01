Niterói: Hospital Estadual Azevedo Lima recebe a terceira geração da mesma familia - Divulgação

Niterói: Hospital Estadual Azevedo Lima recebe a terceira geração da mesma familiaDivulgação

Publicado 01/03/2026 16:09

Niterói - A história da família da podóloga Patrícia Marques atravessa duas décadas e simboliza a nova fase da Maternidade do Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), em Niterói. Há 20 anos, foi na unidade que ela deu à luz a filha Letícia Marques, hoje com 23 anos. Agora Patrícia retornou ao hospital para acompanhar o nascimento da neta, Jade, já na estrutura modernizada.

A nova maternidade integra o Projeto Ninho, iniciativa voltada para oferecer atendimento humanizado e mais conforto às gestantes, especialmente em casos de alto risco. “Quando tive a Letícia a maternidade era bem diferente. Voltar agora, 20 anos depois, para ver minha filha tendo a bebê dela nesse espaço todo reformado, mais acolhedor, é uma emoção difícil de explicar. Parece que a nossa história cresceu junto com o hospital”, contou Patrícia.

Letícia também destacou a segurança e o acolhimento recebidos durante o atendimento. “Eu tive uma gestação de risco e fui muito bem atendida na unidade. Poder ter minha filha nesse hospital com um tratamento diferenciado fez todo o processo ser bonito. Apesar do medo que a gente sente para parir, ter esse acolhimento faz tudo ser especial. Me senti cuidada o tempo todo”, afirmou a moradora de São Gonçalo.

A modernização reforça o compromisso da unidade com um atendimento mais seguro, humanizado e preparado para diferentes níveis de complexidade. Histórias como a de Maria, Letícia e Jade mostram que, mais do que estrutura física, a maternidade segue sendo cenário de laços que atravessam gerações.

Estrutura

Por ser um hospital de emergência, o HEAL oferece atendimento imediato e sem necessidade de agendamento prévio, recebendo qualquer paciente que chegue ao local, independentemente da origem ou encaminhamento. O primeiro andar da unidade abriga a emergência obstétrica, onde as gestantes passam por acolhimento humanizado, classificação de risco e atendimento médico especializado. Após a avaliação, são liberadas ou internadas no centro obstétrico ou nas enfermarias de alto risco. As pacientes têm suporte integral de uma equipe multidisciplinar composta por nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, médicos obstetras e neonatologistas, garantindo cuidado completo e personalizado durante toda a gestação.

Especializada em partos de alto risco, a nova maternidade do Heal conta ao todo com 36 leitos, distribuídos por 12 quartos, que também ganharam novos banheiros, que antes eram coletivos e localizados no corredor. Foram adquiridos novas camas, berços, poltronas, uma sala de amamentação super equipada e um espaço de convivência para as mães. Já a UTI Neo conta com 10 leitos de UTI neonatal e 5 de UI (Unidade Intermediária – Semi-Intensiva).