Niterói: novos ônibus com ar -condicionado vão atender o município - Divulgação

Niterói: novos ônibus com ar -condicionado vão atender o municípioDivulgação

Publicado 28/02/2026 15:41

Niterói – A Prefeitura dá mais um passo na modernização do transporte público municipal. Neste sábado (28), foram apresentados, no Caminho Niemeyer, 39 novos ônibus que reforçarão o sistema na Região Norte da cidade. Seis deles serão destinados especificamente ao atendimento no bairro do Fonseca, outros três ao Barreto, e os demais para bairros como Cubango, Engenhoca, Viçoso Jardim e Baldeador, totalizando 223 veículos para a região. Mais 50 ônibus novos chegam até o final de março. Com essa incorporação, o consórcio Transnit consolida os investimentos na ampliação da frota e na melhoria da qualidade do serviço oferecido à população.

Os novos ônibus chegam para ampliar a oferta de viagens em regiões de grande demanda e reduzir o tempo de espera dos passageiros. A ação visa diminuir os intervalos entre as viagens, aumentar a confiabilidade do sistema e proporcionar mais conforto e segurança aos usuários do transporte público na Zona Norte de Niterói.

“Desde o início deste novo mandato, em 2025, reforçamos a necessidade de a concessionária de transporte público ampliar o número de ônibus e viagens, sobretudo na Zona Norte. Esses novos veículos representam mais conforto para os passageiros e melhoria no serviço, com atendimento de excelência à população da região. Além disso, a adoção de tecnologia mais moderna reforça a política de sustentabilidade, tornando a frota de Niterói cada vez mais limpa e alinhada com as melhores práticas ambientais. Nossa cidade é a única do país com 100% da frota climatizada e precisa melhorar cada vez mais”, destacou o prefeito Rodrigo Neves.

Todos os veículos entregues contam com ar-condicionado e são equipados com motorização padrão Euro 6, o mais avançado do país no controle de emissões para veículos a diesel. A tecnologia reduz em até 80% as emissões de óxidos de nitrogênio (NOx) e praticamente elimina a emissão de material particulado, contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade do ar e para a redução dos impactos à saúde pública.

A modernização da frota integra um conjunto de ações da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), como as NitBikes e a parceria para redução da tarifa dos catamarãs e barcas, com o objetivo de tornar o transporte público mais sustentável, acessível e eficiente.

“Com a chegada dos novos veículos, Niterói avança na transição para um sistema de mobilidade que alia inovação tecnológica, responsabilidade ambiental e qualidade de vida para a população”, afirmou o secretário da Semobi, Renato Barandier.