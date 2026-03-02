Niterói: Prefeito Rodrigo Neves, com o embaixador do Brasil na Espanha, Luiz Alberto Figueiredo Machado - Divulgação

Niterói: Prefeito Rodrigo Neves, com o embaixador do Brasil na Espanha, Luiz Alberto Figueiredo MachadoDivulgação

Publicado 02/03/2026 16:02

Niterói - O prefeito de Niterói e presidente da Rede Mercocidades, Rodrigo Neves, esteve nesta segunda-feira (2) em reunião com Ángel Alonso Arroba, diretor-adjunto do Gabinete do Primeiro-Ministro espanhol, Pedro Sánchez, para aumentar a atração de investimentos privados da Espanha em Niterói. Além deste foco, Neves estimulou a cooperação do governo com as cidades brasileiras e convidou Sánchez a participar da reunião anual do Observatório Internacional de Democracia Participativa, em 2027, em Niterói, quando Neves será presidente da OIDP.

“A minha reunião hoje com Ángel Alonso marca um ciclo de agendas importantes na Espanha para Niterói, além de outras cidades da Mercocidades. O nosso município tem muito a ganhar com novos investimentos privados dos espanhóis, algo que foi também destacado pelo embaixador do Brasil na Espanha, Luiz Alberto Figueiredo Machado, com quem também me reuní em Madri”, disse Neves, na sede do governo espanhol.

Além de prefeito de Niterói e da Rede Mercocidades, Neves é vice-presidente de Relações Internacionais da Frente Nacional de Prefeitos. Por conta da função, organiza visita em novembro de um grupo de prefeitos brasileiros a Barcelona e Madri. O encontro será para a busca de investimentos privados espanhóis nos municípios brasileiros e ampliação da cooperação internacional.

Da Espanha para Niterói

A agenda de Rodrigo Neves em Madri foi parte de uma missão internacional mais ampla na Espanha. Antes, o prefeito cumpriu programação em Barcelona, onde fez palestra em um painel do evento ‘Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU)’. Esse encontro foi preparatório para o congresso e a Cúpula Mundial de Líderes Locais e Regionais, em junho, no Marrocos.

A CGLU é a maior rede global de governos locais e regionais, representando cerca de 240 mil cidades e mais de cinco bilhões de pessoas em 140 países.