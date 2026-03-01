Niterói: ato político da extrema direita reúne menos de 200 pessoas - Reprodução

Publicado 01/03/2026 16:25

Niterói - A cidade de NIterói foi palco de dois eventos nesse domingo (01) que não poderiam ter sido mais desiguais em termos de público e relevância. De um lado, o bloco Sinfônica Ambulante transformou a orla do Gragoatá em um mar de foliões, com música, fantasias e alto astral. Do outro, em Icaraí, a extrema direita municipal tentou mobilizar as massas em um ato convocado pelo deputado Carlos Jordy e pelos vereadores Douglas Gomes, Daniel Marques e Fernanda Louback.

Coincidência ou não, enquanto o Gragoatá vibrava com uma multidão que ocupava cada centímetro da paisagem, em Icaraí o cenário era outro: espaço de sobra, vento frio e aquele silêncio constrangedor que só um evento com público inferior a 200 pessoas consegue produzir.

O termômetro das ruas, aliás, foi implacável. Os poucos corajosos que compareceram ao ato em Icaraí tiveram tempo de sobra para contemplar o vazio ao redor e refletir sobre o que deu errado.