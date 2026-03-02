Niterói: UFF promove consciência ambiental com pontos de coleta de óleo de cozinha usado - Divulgação

Publicado 02/03/2026 16:19

Niterói - Com a volta às aulas, a Universidade Federal Fluminense (UFF) passa a contar novamente com pontos de coleta de óleo de cozinha usado, implementados pela EcoFábrica Omìayê, um projeto de saneamento ecológico circular e educação ambiental, do Instituto Singular - Ideias Inovadoras, integrando a rotina acadêmica a práticas sustentáveis e de educação ambiental. A iniciativa estimula o descarte correto dos resíduos e tem como objetivo fortalecer a parceria com a universidade ao oferecer uma alternativa sustentável para esse descarte, transformando-o em uma solução sustentável, o Sabão Biorremediador Omì.



Todo o material recolhido é encaminhado para a ecofábrica Omìayê, na comunidade da Mangueira, Zona Norte do Rio, onde recebe o tratamento adequado e se transforma em produtos de limpeza que são distribuídos gratuitamente na comunidade. A tecnologia inovadora foi desenvolvida em parceria com a UFF - com exclusividade - , e é enriquecido com um consórcio específico de microrganismos, como bactérias do gênero Bacillus, levedura e lactobacilos, incorporados à formulação do produto para contribuir na biorremediação, reduzindo a contaminação da água e de lençóis freáticos.

Durante o processo, o sabão passa por um processo rigoroso de pré-tratamento do óleo residual, que inclui filtragem mecânica e físico-química com carvão ativado, garantindo a estabilidade e qualidade do produto final. Após a saponificação, os microrganismos são incorporados por meio de tendências de proteção e encapsulamento, assegurando sua viabilidade até o momento do uso. Na prática, o sabão libera esses microrganismos, que seguem pelas tubulações e redes de esgoto, acelerando a degradação da matéria orgânica, diminuindo odores, a carga poluidora que propaga doenças de veiculação hídrica, reforçando a capacidade natural da água de decompor sujeiras, reduzir poluentes e aumentar os níveis de oxigênio.



“Trata-se de uma solução inédita no Brasil que transforma óleo vegetal usado em um sabão com biotecnologia ativa, capaz de limpar e, ao mesmo tempo, promover biorremediação nas redes de esgoto. Ao integrar reciclagem, microbiologia e tecnologia social, o projeto converte um resíduo poluente em ferramenta ambiental de alto impacto, gerando benefícios diretos para a qualidade da água, as condições sanitárias e a saúde da população. Tecnicamente, o processo combina saponificação a quente com incorporação protegida de consórcios microbianos selecionados, garantindo estabilidade do produto e viabilidade biológica até o uso”, afirmou Bruno Pierri, Coordenador Executivo do projeto Omìayê.

Os pontos de coleta estão disponíveis para estudantes, professores, funcionários e também para a comunidade do entorno, podendo levar o óleo de cozinha usado, armazenado em garrafas PET bem fechadas, em três pontos de coleta nos campi Valonguinho, Gragoatá e Praia Vermelha. Por meio da promoção de ações de cuidado com a água e com o território, o Projeto Omìayê transforma óleo usado em Ecosabões biorremediadores na comunidade da Mangueira, zona norte do Rio de Janeiro. Ao unir tecnologia social e mobilização comunitária, fortalece práticas sustentáveis e gera impacto positivo nas comunidades.



“A volta às aulas é um momento estratégico para reforçar a educação ambiental na prática. Com os pontos de coleta de óleo na UFF, aproximamos a comunidade acadêmica de uma solução concreta para um problema cotidiano, transformando um resíduo altamente poluente em um produto que gera impacto socioambiental positivo. Essa parceria mostra como universidade, ciência e território podem caminhar juntos na construção de um modelo de sustentabilidade educativo, replicável e socialmente justo”, pontuou Gabriel Pizoeiro, Diretor do Instituto Singular Ideias Inovadoras.



A ação reforça o papel da universidade como espaço de formação cidadã, indo além da sala de aula e estimulando práticas responsáveis no dia a dia. A EcoFábrica Omìayê contribui para a preservação dos ecossistemas de Niterói e, ao mesmo tempo, fortalece o trabalho realizado junto à comunidade da Mangueira. Todo o sabão produzido pela fábrica na comunidade, por mão de obra feminina, é distribuído gratuitamente para seus moradores, contribuindo para a limpeza das redes de esgoto da região e tratando a água e esgoto. A iniciativa reforça a parceria entre o Instituto Singular Ideias Inovadoras (ISII) e a UFF, aproximando ainda mais ciência, inovação e responsabilidade socioambiental.



Sobre o Instituto Singular Ideias Inovadoras (ISII)







Sobre o Projeto Omìayê

O Instituto Singular Ideias Inovadoras é uma organização de impacto social que, desde 2009, atua na interface entre ciência, justiça social e sustentabilidade. Desenvolve programas voltados à educação ambiental, à economia circular e à inclusão produtiva, sempre buscando soluções inovadoras para desafios socioambientais. Saiba mais: www.institutosingular.org.br