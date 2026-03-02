Niterói: proposta do Estado é fornecer os equipamentos em regime de comodato, cabendo aos municípios a instalação, manutenção e conectividade - Divulgação

Niterói - A Prefeitura participou, nesta segunda-feira (02), da reunião de apresentação e alinhamento do Programa Sentinela, iniciativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro que prevê a implantação do maior projeto de tecnologia aplicada à segurança pública da América Latina. O encontro reuniu representantes das forças de segurança estaduais, o secretário de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro, delegado Felipe Curi, o secretário executivo de Niterói, Felipe Peixoto, que representou o prefeito Rodrigo Neves, e representantes da prefeitura de São Gonçalo.

O Sentinela vai integrar os 92 municípios fluminenses por meio da instalação de mais de 200 mil câmeras e dispositivos de última geração. A iniciativa busca ampliar o monitoramento urbano, fortalecer a governança e aprimorar a atuação das forças de segurança com uso intensivo de tecnologia.

Para Niterói, está prevista a instalação de 3.247 câmeras, além de postes e estruturas de suporte. A distribuição leva em conta critérios técnicos como densidade demográfica, frota de veículos e incidência criminal.

“Niterói já possui um sistema de monitoramento robusto e integrado, que tem sido fundamental para reduzir de forma consistente os indicadores de roubos e furtos na cidade. Esses resultados são fruto de investimento em tecnologia e, principalmente, da integração entre as forças de segurança. Hoje contamos com o maior Proeis do estado. A ampliação com mais 3.247 câmeras, por meio da parceria com o Governo do Estado, chega em boa hora e vai fortalecer ainda mais essa atuação conjunta, permitindo avançar na melhoria dos indicadores”, afirmou o secretário executivo, Felipe Peixoto.

O secretário de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro, delegado Felipe Curi, destacou que o programa vai ampliar a integração entre Estado e municípios e aumentar a capacidade investigativa.

“A experiência recente em Niterói já demonstrou a importância do monitoramento integrado. O Programa Sentinela vem para potencializar esse tipo de resposta, fortalecendo as investigações de homicídios, roubos de veículos e roubos de cargas. Com a ampliação da estrutura e a integração das delegacias especializadas, vamos avançar ainda mais no enfrentamento ao crime organizado e oferecer uma resposta mais rápida e eficiente à população”, analisou o delegado Felipe Curi.

O programa está estruturado em cinco eixos: cidades inteligentes; inovação operacional das forças de segurança; privacidade e sigilo de dados; interatividade e conectividade entre os sistemas; e governança com participação social.

Entre os equipamentos previstos estão câmeras fixas e de leitura de placas (LPR), bases móveis, balanças digitais para pesagem de caminhões em movimento, scanners de carga e 182 centros de controle, que serão distribuídos entre prefeituras e órgãos de segurança. A proposta do Estado é fornecer os equipamentos em regime de comodato, cabendo aos municípios a instalação, manutenção e conectividade, evitando sobreposição com estruturas já existentes.