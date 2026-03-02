Niterói - A Neltur (Niterói Empresa de Turismo e Lazer) dá continuidade ao Projeto Niterói Ecotur Sem Barreiras, no próximo dia 06 de março, na Trilha dos Platôs, com a cadeira Juliette, no Parque da Cidade, em São Francisco. O projeto, com caráter inclusivo, atende Pessoas com Deficiência (PCDs), utilizando a Cadeira Julietti para melhor deslocamento nos trajetos.
Para o presidente da Neltur, André Bento, o Niterói Ecotur Sem Barreiras tem compromisso com a inclusão, a cidadania e o direito ao lazer. O objetivo é garantir que pessoas com deficiência, moradores de Niterói e turistas apaixonados por trilhas possam vivenciar, com segurança e autonomia, as belezas naturais do nosso município. “Mais do que trilhas, o projeto promove encontros, superação de limites e a certeza de que uma cidade inclusiva se constrói com oportunidades iguais para todos”, destaca Bento.
O passeio no dia 06/03, às 8h, na Trilha Platôs com a cadeira Julietti, terá como ponto de encontro a sede da Guarda Municipal na Rua Nossa Senhora de Lourdes. Já no dia 14/3, os passeios serão nas Trilhas Costão e Bananal, sem a cadeira Jullieti, com ponto encontro na Rua das Papoulas, já no dia 21/3, às 8h, será na Trilha Morro das Andorinhas, com a cadeira Jullieti, e o ponto de encontro no final da Rua da Amizade, após a Paróquia São Sebastião, em Itaipu. Em comemoração ao mês da mulher, no dia 27/3, às 8h, o passeio será no Museu de Arqueologia de Itaipu (MAI) e nos sambaquis da lagoa, com início na entrada da Vila de Pescadores, na Praia de Itaipu.
As inscrições gratuitas, podem ser feitas através do preenchimento de um formulário, acessando o site www.visit.niteroi.br/niteroiecotur. O Projeto Niterói Ecotur Sem Barreiras é realizado pela Prefeitura de Niterói, através da Neltur, e em parceria com a Coordenadoria de Acessibilidade e do CNM - Clube Niteroiense de Montanhismo.
Cronograma das próximas Trilhas do Niterói Ecotur sem Barreiras:
- Dia 06/03 - Trilha dos Platôs (com Cadeira Julietti) - Parque da Cidade, no Morro da Viração. - Dia 14/03 - Trilha do Costão de Itacoatiara e Trilha Bananal (sem Cadeira Julietti) - Itacoatiara. - Dia 21/03 - Trilha Morro das Andorinhas (com Cadeira Julietti) - Itaipu. - Dia 27/03 - Museu de Arqueologia de Itaipu (MAI) e sambaquis na Lagoa de Itaipu (em comemoração ao Mês da Mulher) - Praia de Itaipu.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.