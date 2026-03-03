Niterói: Marcos Hasselmann vai abrir o show do Roupa Nova no Ginásio do Salesianos - Divulgação

Niterói: Marcos Hasselmann vai abrir o show do Roupa Nova no Ginásio do SalesianosDivulgação

Publicado 03/03/2026 16:13 | Atualizado 03/03/2026 17:14

Niterói - O cantor niteroiense Marcos Hasselmann foi o artista local escolhido para abrir o show da banda Roupa Nova no Ginásio do colégio Salesianos, em Santa Rosa. O show acontece no próximo sábado (7). A apresentação de Hasselmann será diante de um público que vai lotar o espaço recém-revitalizado, e o artista niteroiense promete entregar uma performance marcada por emoção, repertório afetivo de clássicos do soul e neosoul, e forte conexão com a plateia. Ele será acompanhado por Felipe Castro na guitarra, Cláudio Felix na bateria e Juliano Cândido no baixo. E sobe ao palco às 19h. Em seguida, o Roupa Nova mata a saudade do público niteroiense ao entoar canções como "Dona" e "Sapato Velho".

A escolha de Marcos Hasselmann para abrir o show do Roupa Nova foi vista como um encontro de estilos complementares. Conhecido por sua voz marcante e interpretação sensível, o cantor vai preparar o terreno para a entrada do grupo, que celebra décadas de carreira com um repertório repleto de hits. Nos bastidores, Hasselmann destaca a honra de dividir a noite com uma das bandas mais emblemáticas da música brasileira

Agora com o nome de Arena Conviva, a reabertura para shows do Ginásio Salesianos é aguardada desde o final do ano passado, com uma faixa gigantesca na frente do espaço. O local, nos anos 90, já foi o palco da fase áurea de Lulu Santos, Paralamas do Sucesso, Biquini Cavadão, Kid Abelha e tantas outras bandas que sempre demonstraram gratidão por terem sido "descobertas" através de uma rádio de Niterói, a saudosa 94,9 Fluminense FM (A Maldita). Portanto, é um espaço tradicional da cidade e que estava sem uso para shows -- tendo ficado restrito ao uso de alunos da escola, Jogos Escolares do município e afins. A plateia de Niterói, provavelmente, terá a sensação de estar vivendo um momento histórico com a reativação do ginásio.

SERVIÇO:

Evento: Show do Roupa Nova, abertura Marcos Hasselmann

Local: Ginásio do Colégio Salesianos, na Rua Santa Rosa, em Santa Rosa

Data: Sábado, 7 de Março. Abertura dos portões às 18 horas

Ingressos: Vendas no local ou acesse Ticketmaster



