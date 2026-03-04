Niterói: reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento urbano sustentável e com a qualidade de vida de quem vive e trabalha no Centro - Reprodução

Publicado 04/03/2026 12:44

Niterói – Empresas interessadas em apresentar propostas de retrofit para o Edifício Nossa Senhora da Conceição, conhecido como “Prédio da Caixa”, têm até a próxima segunda-feira (09) para solicitar autorização à Prefeitura de Niterói. O imóvel, localizado na Avenida Amaral Peixoto, no Centro, poderá ser transformado em um empreendimento de uso misto, com moradia e comércio integrados. As propostas serão apresentadas por meio de Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI). O projeto integra um grande programa de revitalização do centro da cidade e transformação da região.

“A revitalização do Centro de Niterói é uma prioridade da nossa gestão e o retrofit do antigo “Prédio da Caixa” é um passo decisivo nessa estratégia. Não estamos apenas recuperando um imóvel. Estamos devolvendo vida e dignidade à Avenida Amaral Peixoto. Nosso objetivo é transformar ativos ociosos em habitação de interesse social e áreas comerciais vibrantes, atraindo investimentos privados que caminham junto com as melhorias públicas que já estamos realizando na região. É Niterói reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento urbano sustentável e com a qualidade de vida de quem vive e trabalha no Centro”, destacou o prefeito Rodrigo Neves.

Localizado próximo aos principais modais de transporte, comércio e serviços, o imóvel reúne características estratégicas para projetos dessa natureza. Há poucos empreendimentos com esse perfil no Centro, o que amplia o potencial da iniciativa dentro do processo de requalificação urbana.

A proposta prevê a conversão do imóvel em Habitação de Interesse Social (HIS), com manutenção de lojas e sobrelojas para formação de fachada ativa e maior integração com o entorno. O projeto deverá incorporar diretrizes de eficiência energética, sustentabilidade e funcionalidade urbana. Empresas e instituições poderão apresentar estudos de viabilidade e propostas técnicas, sendo selecionada ao final a iniciativa que melhor atenda ao interesse público.

Segundo a secretária de Habitação e Regularização Fundiária, Marcele Sardinha, a recuperação do “Prédio da Caixa” representa um marco na estratégia de requalificação do Centro.

“Este projeto garante uma resposta clara da Prefeitura para o edifício, que passará a ser símbolo de transformação urbana. Com o PMI, vamos trazer moradia para onde a cidade já acontece, reocupando o Centro com mais vida e segurança”, afirmou a secretária.

A iniciativa integra investimentos públicos recentes na região, como a reurbanização da Avenida Amaral Peixoto, e reforça a estratégia de reocupação do Centro como território de moradia e oportunidades.