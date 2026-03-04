Niterói: Benny Briolly quase foi agredida pela vereadora em plenário - Reprodução

Niterói: Benny Briolly quase foi agredida pela vereadora em plenárioReprodução

Publicado 04/03/2026 12:54

Niterói - A Câmara Municipal de Niterói aprovou, por 8 votos a 6, o título de cidadã niteroiense para a cantora Ludmilla. A proposta foi articulada e defendida pela vereadora Benny Briolly, que acabou sendo alvo de ataques verbais e quase físicos durante a sessão.

A votação ocorre semanas após parlamentares do Partido Liberal (PL) denunciarem o show de Réveillon da artista em Niterói, sob acusação de suposta apologia às drogas e ao tráfico — alegações já rebatidas publicamente por Benny, que saiu em defesa da cantora e da cultura periférica.

Durante o debate em plenário, o clima ficou tenso. A vereadora Fernanda Louback (PL) voltou a criticar a homenagem e chegou a afirmar que, no Brasil de hoje, “parece que é crime ser branco”. A declaração acirrou os ânimos e provocou reação imediata de outros parlamentares.

Ao defender o título, Benny destacou que Ludmilla, mulher preta e de origem periférica, é hoje um dos maiores nomes da música brasileira e internacional, e que sua trajetória rompe barreiras históricas. Para a parlamentar, a estética e a potência artística da cantora têm papel revolucionário ao permitir que outras mulheres negras e LBT’s se reconheçam a partir de uma beleza preta, empoderada e nascida nos guetos.

Apesar das tentativas de obstrução e do ambiente hostil, o título foi aprovado, consolidando a homenagem à artista e ampliando o debate sobre cultura, representatividade e racismo no espaço institucional.

