Niterói: Prefeitura lembra que vacinação gratuita e exames preventivos são importantesBruno Eduardo Alves

Publicado 04/03/2026 14:10

Niterói – O Dia Internacional de Conscientização sobre o HPV, celebrado nesta quarta-feira (4) coloca em evidência a importância da prevenção, da informação qualificada e do diagnóstico precoce contra o Papilomavírus Humano. Em Niterói, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, aproveita a data para reforçar junto à população a necessidade da vacinação e da realização de exames preventivos, oferecidos gratuitamente na rede municipal, como medidas fundamentais para reduzir riscos e proteger vidas.

A secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows, ressalta que a mobilização é essencial para fortalecer a proteção coletiva.

“O Dia Internacional de Conscientização sobre o HPV é uma oportunidade de reafirmarmos que a vacina é segura, eficaz e oferecida gratuitamente pelo SUS. Também é fundamental manter os exames preventivos em dia. Informação e prevenção são nossas principais aliadas na redução dos casos de câncer relacionados ao HPV”, afirma.

O HPV é transmitido principalmente por contato sexual e pode infectar homens e mulheres. Alguns tipos do vírus estão associados ao desenvolvimento de câncer do colo do útero, câncer anal, câncer de boca e garganta, além de poderem causar lesões benignas, como verrugas.

A vacina contra o HPV está disponível nas Policlínicas, Unidades Básicas de Saúde e Módulos Médico de Família, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A realização periódica de exames preventivos também é indispensável para identificar precocemente alterações que possam evoluir para câncer.

Público alvo da vacinação contra o HPV:

- Crianças e adolescentes de 9 a 14 anos – dose única

- Adolescentes de 15 a 19 anos (resgate)

- Pessoas imunodeprimidas (pessoas vivendo com HIV ou AIDS, transplantados e pacientes oncológicos) – 3 doses (0, 2 e 6 meses)

- Vítimas de abuso sexual de 9 a 14 anos – 2 doses (0 e 6 meses)

- Vítimas de abuso sexual de 15 a 45 anos – 3 doses (0, 2 e 6 meses)

- Pessoas com papilomatose respiratória recorrente (PRR) a partir de 2 anos de idade – 3 doses (0, 2 e 6 meses)

- Usuários de profilaxia pré-exposição ao HIV (PrEP) de 15 a 45 anos – 3 doses (0, 2 e 6 meses)