Niterói: Nova Cantareira terá uma parte do mezanino e uma área de exposições já entregues em março - Claudio Fernandes

Publicado 04/03/2026 20:25

Niterói – O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, acompanhou, nesta quarta-feira (04), o andamento das obras do Distrito de Inovação de Niterói e da Arena Niterói. As duas iniciativas integram um conjunto de investimentos voltados à requalificação e ao desenvolvimento da área central da cidade.

As obras de restauro do histórico Prédio da Cantareira, onde vai ser o Distrito de Inovação de Niterói, avançam conforme o cronograma. No momento, as equipes trabalham nas instalações do piso granilite e cerâmico, do guarda-corpo no mezanino, das esquadrias das fachadas, dos forros e da parte elétrica, além da execução da pintura interna.

“Fizemos uma vistoria hoje e a obra está ganhando forma. Estamos aqui com parceiros que compõem o ecossistema de inovação, como o Ministério da Ciência e Tecnologia, a Fiocruz, a PUC, a UFF e a Firjan, que será parceira da Prefeitura na cogestão do Distrito. Também vamos ter um centro de computação quântica, com pesquisa e desenvolvimento da NVIDIA, da IBM. Vamos reunir diversas empresas para impulsionar a transição econômica de Niterói e gerar empregos cada vez melhores na cidade”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

Participaram também da visita a secretária municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia, Juliana Benício; o secretário de Economia Criativa e Ações Estratégicas, André Diniz; o consultor ambiental e climático da Prefeitura de Niterói, Axel Grael; e outras autoridades municipais. Com investimento total de R$ 39,5 milhões, a previsão é de que uma parte do mezanino e uma área de exposições já sejam entregues neste mês de março. Toda a obra estará concluída no segundo semestre.

“Neste mês vamos lançar o nosso Marco Zero, com o início da governança no Distrito de Inovação. Essa governança reúne parceiros estratégicos da Rede de Pesquisa e Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro”, explicou a secretária municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia, Juliana Benício.

Arena Niterói – O prefeito Rodrigo Neves também acompanhou o avanço das obras da Arena Niterói, que estão na reta final e têm previsão de entrega no primeiro semestre deste ano. “Vai ser a primeira arena indoor do lado de cá da Baía de Guanabara, toda climatizada, com tratamento acústico e capacidade para 2.800 pessoas sentadas. Vamos ter um espaço de muita qualidade, que vai ajudar a revitalizar o Centro de Niterói e fortalecer as atividades de cultura e esporte”, afirmou Rodrigo Neves.

Na visita, também estiveram presentes a vice-prefeita e secretária do Clima e Sustentabilidade, Isabel Swan; o secretário de Esporte e Lazer, Luis Carlos Gallo; o secretário de Desenvolvimento Econômico e Revitalização do Centro, Fabiano Gonçalves; e o consultor ambiental e climático da Prefeitura de Niterói, Axel Grael.

“A Arena será um polo de eventos para o esporte, a cultura e também para ações educacionais na cidade. É muito importante entregar um equipamento como esse para que a população possa usufruir de uma estrutura de qualidade”, finalizou a vice-prefeita e secretária do Clima e Sustentabilidade, Isabel Swan.