Niterói: Novo Cinema Icaraí vai ter um piano bar com apresentações de jazzReprodução

Publicado 04/03/2026 20:01 | Atualizado 04/03/2026 20:28

* Na entrega dos primeiros contemplados com o programa Niterói Empreendedora, o Prefeito Rodrigo Neves disse que gosta de um bom jazz. E que vai tentar trazer um piano bar do Bue Note para o novo Cinema Icaraí, que será inaugurado este ano. Quem será o artista da cidade que vai ser convidado pra cantar na inauguração? Fica a pergunta.



* Depois do fechamento do boteco Boa Praça, que ficava onde já funcionaram o restaurante Toca da Traíra e o saudoso Bar Orquídea (que já foi o point preferido do músico Márvio Ciribelli), ainda não se sabe qual empreendimento será aberto em frente à Praça Mario Dias, na rua Mem de Sá, em Icaraí.

* Teve morador de Icaraí que andou muito feliz com a transferência do letreiro "Eu Amo Niterói" para o Caminho Niemeyer. Ele foi retirado da orla (especificamente no trecho da Praia das Flechas) em 20 de fevereiro. Uma moradora da região, que costuma caminhar pelo calçadão, comentou: "Finalmente agora eu tenho a vista de volta para fazer meus exercícios e contemplar a natureza deste belíssimo bairro".